Alors que la population genevoise s'est prononcée, le dimanche 27 septembre, en faveur d'une contraception gratuite, plusieurs questions subsistent, notamment concernant la pilule. Des experts font le point.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction À Genève, 58% des votants ont accepté la gratuité de la contraception, une première suisse qui ravive, notamment, les craintes liées à la pilule.

Les médecins rappellent que la contraception hormonale augmente légèrement le risque de cancer du sein, que la pilule combinée accroît, également de manière légère, le risque de thrombose veineuse chez certains profils, mais qu’elle ne rend pas infertile et que le risque de méningiome reste rare.

Aucune méthode n’est sans risque: le choix doit être individualisé, tandis que l’implant et le stérilet sont jugés les plus efficaces en pratique.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le 27 septembre, dans les urnes, les Genevoises et Genevois ont accepté le principe d'une contraception gratuite (à 58% de «oui»), devenant ainsi des pionniers en Suisse. Or, lorsque nous mentionnons cet objet sur nos réseaux sociaux, pléthore d'internautes s'alarment, notamment quant à la gratuité de la pilule contraceptive: «Gratuite, mais dangereuse», commente une personne sur notre compte Instagram. «C'est tellement dangereux pour notre santé», estime une autre. «Il faudrait parler davantage des effets et des risques liés à la prise de la pilule pendant plusieurs années, notamment du risque de thrombose, d'AVC, de certains cancers et d'infertilité», ajoute une troisième.

Alors, justement, parlons-en. Bien que que la votation genevoise concerne toute forme de contraception, y-compris le préservatif, le stérilet ou encore l'anneau, la pilule semble concentrer le plus d'inquiétude et de colère. Selon l'OFSP, l'utilisation de la contraception orale est effectivement en net recul, avec 52% d'utilisation en 2007, contre 33% en 2017. En nous basant sur vos commentaires, nous avons soumis plusieurs questions à des médecins, afin de faire le point sur les véritables risques.

La pilule augmente le risque de développer un cancer du sein.

VRAI.

«La contraception hormonale, dont l’ensemble des pilules, augmente légèrement le risque de cancer du sein, confirme la Dre Clothilde Etaix, médecin responsable du Centre de santé sexuelle du CHUV. Cette augmentation concerne surtout les femmes qui l’utilisent actuellement ou l’ont arrêtée récemment: leur risque est environ 1,2 fois plus élevé que celui des femmes qui ne l’utilisent pas. Il diminue après l’arrêt et redevient identique au-delà de 10 ans.»

Selon l'experte, cela représente toutefois peu de cas supplémentaires chez les jeune femmes, avec environ 8 cas pour 100'000 femmes ayant utilisé une contraception hormonale pendant 5 ans entre 16 et 20 ans. Entre 35 et 39 ans, ce chiffre est de 265 pour 100'000.

«Dans le cas d'une prédisposition génétique ou d'antécédents familiaux, la prescription doit cependant être individualisée, en prenant en compte les facteurs de risque de la personne, précise la Dre Sara Arsever, responsable de l’Unité de santé sexuelle et planning familial des HUG. Si un cancer hormonodépendant a déjà été diagnostiqué dans le passé, on ne peut plus prescrire de contraception hormonales, quelles qu'elles soient.» À noter que la prise de la pilule peut diminuer le risque d'autres types de cancer, comme celui des ovaires, de l'endomètre, ou le cancer colorectal.

La pilule augmente le risque de thromboses veineuses.

VRAI, mais…

«Toutes les pilules n’ont pas le même effet, tempère la Dre Etaix. Celles qui contiennent uniquement un progestatif ne montrent globalement pas d’augmentation du risque de thrombose veineuse ou d’accident touchant les artères. La pilule œstroprogestative, qui associe l’éthinylœstradiol à un progestatif, multiplie environ par 3 à 3,5 le risque de thrombose veineuse et par 1,6 à 2 le risque d’AVC ischémique, c’est-à-dire lié à l’obstruction d’une artère du cerveau. Chez une femme jeune en bonne santé, le risque de départ est toutefois très faible: l’augmentation représente donc peu de cas supplémentaires, bien que le risque augmente particulièrement avec l’âge.»

La contraception dite «combinée» doit toutefois être évitée (sous forme de pilule, d'anneau ou de patch) chez les femmes ayant des antécédents de thromboses veineuses ou artérielles, ou souffrant d'une maladie cardiovasculaire, de diabète, d'hypertension ou de migraines avec aura. «Il faut aussi tenir compte de l’association de plusieurs facteurs de risque, comme le tabac, l’obésité et l’âge», précise la médecin.

La pilule augmente le risque d'infertilité.

FAUX.

«La pilule contraceptive n'augmente pas le risque d’infertilité, rassure la Dre Arsever. On dit qu’il y a une reprise de la fertilité dans les trois mois pour les méthodes hormonales.»

Au niveau des menstruations, la pilule peut aussi avoir un effet positif: «Les profils de saignements et les douleurs, par exemple, peuvent aussi être améliorés, chez certaines femmes, ajoute notre experte. C’est très individuel et difficile de prévoir quelle personne va être fortement impactée.»

La pilule augmente le risque de développer un méningiome.

VRAI, mais…

En France, 1,6 millions de femmes ont récemment été alertées d'un léger risque de développer cette tumeur crânienne bénigne si elles prennent une contraception à base de désogestrel. Or, ce risque reste infime, avec ou sans prise de pilule: «Une très faible augmentation du risque de méningiome a été observée chez les femmes de plus de 45 ans qui prennent depuis longtemps, et prennent encore, une pilule contenant uniquement du désogestrel dosé à 75 µg, confirme la Dre Etaix. Le risque augmente avec la durée d’utilisation et apparaît à partir de 5 ans.»

Et la Dre Arsever de compléter: «L’augmentation du risque de méningiome est de l’ordre de 40 à 60%, mais, comme il s’agit d’un évènement peu fréquent, il faut traiter entre 20 millions et 925'000 personnes pour constater un seul cas de méningiome. Le risque dépend cependant de la molécule. Dans ce sens, il convient de relativiser.»

Il existe des contraceptions totalement sans risque.

FAUX.

«Aucune contraception n’est totalement sans risque, insiste la Dre Etaix. Selon la méthode, le risque peut être lié au produit, à sa mise en place ou à un échec contraceptif, donc à une grossesse, qui comporte elle aussi des risques.»

Les méthodes qui présentent, globalement, moins de risque sont la pilule œstroprogestative, les contraceptions non hormonales et celles qui contiennent uniquement un progestatif. «Il s’agit notamment du dispositif intra-utérin au cuivre, du système intra-utérin au lévonorgestrel, de l’implant à l’étonogestrel, des micropilules progestatives et des préservatifs», précise la spécialiste, ajoutant que le choix est très personnel et propre à chaque personne.

Aucune contraception n'est plus efficace que la pilule.

FAUX.

«La pilule est très efficace, mais cela dépend de la régularité de la prise, explique la Dre Arsever. Pour le préservatif, bien que très efficace en théorie, il existe 15% d’échec en pratique, notamment lié aux oublis et erreurs dans l’utilisation. Dans le groupe des méthodes qu’il faut prendre régulièrement, comme la pilule, le patch et l’anneau, on compte en pratique environ 8 personnes sur 100 qui tomberont enceintes.» En effet, l'efficacité diminue en cas d'oubli ou d'arrêt accidentel de la prise, notamment lors de voyages ou de problèmes d'ordonnances. «Les méthodes de longue durée d’action, comme l’implant ou le stérilet, sont les plus efficaces», conclut la médecin.