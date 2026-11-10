Médecine pensée d’abord pour les hommes, diagnostics tardifs, douleurs minimisées: Mathilde Marendaz demande au canton de Vaud d’agir sur la santé des femmes, malgré un contexte budgétaire marqué par 100 millions d’économies prévues.

En pleine bataille budgétaire dans le canton de Vaud, Mathilde Marendaz veut faire de la santé des femmes une priorité

En pleine bataille budgétaire dans le canton de Vaud, Mathilde Marendaz veut faire de la santé des femmes une priorité

Des femmes qui passent des années à chercher pourquoi elles souffrent. Des migraines invalidantes minimisées, des symptômes mal reconnus. Pourquoi la médecine connaît-elle encore si mal la moitié de la population?

La députée vaudoise d'Ensemble à Gauche Mathilde Marendaz entend s'attaquer à cet angle mort. Elle s'apprête à déposer un postulat demandant au gouvernement vaudois de faire le point sur son action en matière de santé des femmes et d'étudier une stratégie cantonale. Recherche, formation, prévention: l'élue veut dépasser les initiatives isolées.

Le calendrier est délicat. Jeudi 5 novembre, entre 6000 et 8000 personnes, selon la police et Keystone-ATS, ont manifesté à Lausanne contre les coupes dans les services publics. Le gouvernement prévoit 100 millions de francs d'économies supplémentaires pour absorber une partie des pertes fiscales liées à l'initiative des 12%, adoptée en septembre et soutenue par la droite. Un manque à gagner de 272 millions par an. La santé figure parmi les secteurs concernés.

Une médecine pensée d'abord pour les hommes

Le problème d’égalité face à la médecine dépasse les maladies gynécologiques. Endométriose, ménopause ou santé pelvienne restent insuffisamment connues ou prises en charge, déplore l'élue au Grand Conseil. Par ailleurs, des maladies touchant les deux sexes peuvent également se manifester différemment chez les femmes. C'est notamment le cas des maladies cardiovasculaires, dont certains signes ont longtemps été moins bien reconnus parce que la présentation masculine servait de référence.

Les chiffres disent une partie de ce déséquilibre. Selon l'Office fédéral de la statistique, 55% des femmes déclarent vivre avec au moins une maladie chronique, contre 44% des hommes. Quant à l'endométriose, son diagnostic peut prendre de longues années: le délai moyen est souvent estimé à sept ans. Derrière ces données: douleurs, vies professionnelles entravées et errances médicales.

Souffrance des femmes minimisée

«La médecine s'est construite autour des hommes, résume Mathilde Marendaz. Il faut changer de paradigme dans la recherche et la formation médicale.» L'élue cite notamment les migraines, qui touchent beaucoup plus souvent les femmes que les hommes sans leur être exclusives. «On dit facilement: 'de quoi tu te plains?'», regrette-t-elle, évoquant la banalisation d'une maladie susceptible de rendre le travail et la vie quotidienne impossibles.

De nouveaux traitements existent, mais leur prix et les conditions de remboursement – pouvoir prouver la fréquence des migraines et le niveau de douleur – peuvent encore constituer des obstacles. Un exemple, selon elle, de souffrance sous-estimée.

Un canton déjà actif, mais jusqu'où?

Vaud ne part pourtant pas de zéro. A Lausanne, l'unité «Santé et genre» d'Unisanté travaille déjà sur ces questions et leur intégration dans la formation médicale. L'étude Gender*CoLaus cherche, elle, à mieux comprendre l'influence du sexe et du genre sur les risques cardiovasculaires et la santé mentale. Au niveau national, le Fonds national suisse a lancé le programme «Médecine, santé et genre», doté de 11 millions de francs pour la recherche.

Mathilde Marendaz ne nie pas ces avancées. Mais «ce n'est certainement pas assez», estime-t-elle. Elle veut savoir ce que fait précisément le Canton pour les accompagner, quelle place ces connaissances occupent dans les cursus de formation et quelles campagnes de prévention sont menées, notamment dans les écoles.

Son postulat ne réclame pas d'enveloppe chiffrée, mais d'abord de mesurer les lacunes. L'élue espère accélérer le mouvement des avancées et de l'égalité de traitement dans la santé, et obtenir le soutien de toute la gauche, voire de certaines élues de droite.

«On n'a pas l'argent»: le risque d'un renoncement

Reste l'obstacle politique. Depuis l'acceptation de l'initiative fiscale des 12%, le gouvernement doit trouver comment compenser une baisse durable de recettes. Aux 65 millions d'économies déjà inscrits dans son projet de budget 2027 s'ajoutent 100 millions de mesures supplémentaires. Dans ce climat, demander d'investir davantage dans un domaine négligé pourrait sembler à contre-courant.

C'est précisément ce qui inquiète Mathilde Marendaz. L'argument du manque de moyens, redoute-t-elle, «va devenir l'argument phare pour empêcher une politique d'égalité ambitieuse». Elle y voit un risque de régression: après des décennies durant lesquelles les besoins des patientes ont été relégués au second plan, l'austérité pourrait servir à repousser une nouvelle fois leur prise en compte.

«C'est tellement triste, d'un point de vue sociétal, que les lobbys et les acteurs institutionnels aillent dans le sens de la régression politique», déplore Mathilde Marendaz. Elle porte l'espoir que cette austérité n'ait rien d'une fatalité. «On peut aussi aller chercher de l'argent en taxant davantage les fortunes de plus de 10 millions de francs, rappelle-t-elle. On va tout faire pour faire passer des taxations plus justes, plus égalitaires», promet la députée.