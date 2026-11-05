La fonction publique vaudoise se rassemblera en masse à Lausanne, ce jeudi 5 novembre, afin de «lutter contre la politique d'austérité» et protester contre les coupes budgétaires qui menacent les prestations publiques. Voici le programme des manifestations, qui démarreront aux alentours de 17h.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ce jeudi 5 novembre, la fonction publique vaudoise foulera les pavés lausannois pour exprimer sa colère et ses craintes. Portée par trois syndicats, SUD, SSP Vaud et la Fédération des Sociétés de fonctionnaires (FSP), la mobilisation reprend la plupart des revendications déjà clamées fin 2025: protester contre les coupes budgétaires qui menacent les services publics du canton, protéger les emplois et les conditions de travail des différents secteurs touchés et lutter contre «la politique d'austérité».

Pour rappel, les nouvelles manifestations diffèrent un peu des précédentes, dans la mesure où le crépuscule de l'année 2026 entraîne avec lui de nouveaux enjeux: ainsi que le résume la Résolution de l'Assemblée générale unitaire des employés, le projet de budget 2027 présenté en septembre par le Conseil d'Etat vaudois pérennise les coupes déjà décidées dans les budgets 2025 et 2027, en y ajoutant une coupe supplémentaire de 65 millions de francs. Selon SSP Vaud, cela équivaut à 450 millions de coupes en 2027, par rapport à 2024.

«Ces prestations sont un trésor commun»

Sans oublier que la population vient d'accepter la fameuse initiative des 12%, signifiant que l'Etat devra compenser les 272 millions de pertes fiscales: les différents syndicats craignent ainsi que ces nouvelles mesures d'économie pèsent lourdement sur les épaules de la fonction publique... et de la population.

«Les prestations de service public sont un trésor commun au service de toute la population, qui touchent autant la santé, l’éducation ou encore la sécurité, rappelle une représentante du syndicat SUD. Après tout, ces prestations sont payées par les impôts, c'est une redistribution de la richesse des contribuables.»

«On ne peut se priver de force de travail dans le service public»

Pour Raphaël Ramuz, secrétaire syndical au SSP Vaud, l'initiative 12% s'ajoute à un «dispositif d'austérité» déjà bien installé, avec «le manque de ressources supplémentaires» que cela implique. «Avoir du personnel administratif en moins dans la formation et dans les soins impacte négativement de nombreux métiers de base, souligne-t-il. Il est faux de dire qu'on peut se priver de force de travail dans le service public à l'heure actuelle.»

Selon notre intervenant, les réserves et la fortune devraient être utilisées de sorte à éviter les coupes. Et c'est précisément cela que demandent les personnes mobilisées le jeudi 5 novembre.

«On dirait qu'on coupe sans réfléchir»

En effet, pour Raphaël Ramuz, il s'agit aussi d'un appel à stopper le crescendo des coupes budgétaires: «Toute mesure d'économie réalisée année après année a de fortes chances de devenir structurelle, déplore-t-il. L'Etat avance qu'il ne faut pas utiliser toutes les réserves d'un coup, mais petit à petit. Cela aboutit à une tactique du salami, qui nous mènera à 2030 avec exactement le même résultat. Or, depuis 2025, si on prend les coupes et l'utilisation des réserves, la facture s'élève déjà à 1,2 milliard.»

En d'autres termes, les syndicats préféreraient que l'Etat puise dans les réserves, qui oscillent entre 4 et 6 milliards de francs, selon le syndicat SUD, plutôt que d'enchaîner les mesures d'économies: «On a l'impression que l'Etat coupe avant de réfléchir, estime Céline Misiego, Secrétaire générale de la Fédération des Sociétés de fonctionnaires et associations du parapublic vaudois (FSF). Mais ces coupes auront des conséquences à long terme, et lorsque les investissements ne suivent pas, on prend beaucoup retard.»

Le cortège partira à 18h30 de Montbenon

Faut-il s'attendre à de très larges manifestations, ce jeudi soir? Difficile à dire, selon le syndicat SUD, qui prévoit toutefois un rassemblement bien moins important qu'en décembre 2025. «Il paraît impossible de réunir autant de personnes en aussi peu de temps, admet une représentante du syndicat. On est dans une situation de démarrage à froid, et l'ampleur reste difficile à estimer. On espère que des milliers de personnes participeront, mais on verra ce soir.»

Concernant le programme, plusieurs cortèges partiront de points de départ différents. A 17h, les syndicats enseignants se rejoigneront devant le Département de l'enseignement et de la formation (DEF). Puis, au CHUV, le cortège se rassemblera à 17h15 devant le métro. Tous ces différents groupes se retrouveront ensuite à 18h au parc de Montbenon, pour un départ officiel à 18h30.

Le trafic lausannois sera perturbé

Bien qu'elles risquent d'être moins massives qu'au mois de décembre 2025, les mobilisations du jeudi 5 novembre vont impacter le trafic routier, au centre-ville de Lausanne, durant la soirée. Dans un communiqué diffusé en débtu de semaine, la police municipale recommande fortement les transports publics. L'itinéraire passe en effet par l'avenue Jules-Gonin, la place Saint-François, le pont Bessières et l'Avenue de l'Université, avant d'aboutir sur la place du Château.