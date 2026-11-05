Les employés de Tamedia ont débrayé une heure ce jeudi pour dénoncer 41 licenciements. Une motion de défiance envers la direction a par ailleurs été votée à une très large majorité.

Le personnel de Tamedia débraye une heure dans les rédactions

Le personnel de Tamedia débraye une heure dans les rédactions

ATS Agence télégraphique suisse

Le personnel des médias du groupe Tamedia débrayait jeudi matin durant une heure pour dénoncer 41 licenciements, dont ceux de deux représentants syndicaux au sein des rédactions. Les sites de Genève, Lausanne, Zurich, Berne et Bâle sont concernés.

Dès 11h00, le débrayage se voulait national, tant dans les rédactions romandes qu'alémaniques du groupe. En Suisse romande, cela concerne les employés des rédactions de 24 heures, La Tribune de Genève, Le Matin Dimanche, Femina ou encore Bilan.

Motion de défiance contre la direction

Ils «dénoncent les licenciements en général et ceux abusifs de deux de leurs représentants par leur direction. Ceux-ci interviennent en plein bras de fer avec la direction au sujet des mesures d'économies prises par Tamedia, et constituent des mesures de rétorsion à l'encontre de celles et ceux qui défendent leurs intérêts», écrivent les Sociétés des collaboratrices et collaborateurs de Tamedia en Suisse romande.

Elles ont voté mardi avec 77 voix pour, deux contre et quatre abstentions, une motion de défiance envers la direction de Tamedia.