Lausanne devra composer jeudi soir avec un cortège contre les mesures d’austérité, entre Montbenon et la place du Château. La police prévoit de fortes perturbations et recommande les transports publics.

Le trafic lausannois sera bloqué jeudi soir, anticipez vos trajets

Le trafic lausannois sera bloqué jeudi soir, anticipez vos trajets

Le centre-ville sera paralysé

Luisa Gambaro Journaliste RP

Avis de tempête sur le trafic lausannois jeudi soir! Une manifestation contre les mesures d’austérité risque de paralyser le centre-ville ce jeudi 5 novembre, annonce la police municipale de Lausanne dans un communiqué ce mardi 3 novembre.

Le rendez-vous est fixé à 18h00 sur l'esplanade de Montbenon. Le défilé traversera ensuite plusieurs axes majeurs de la capitale vaudoise: l'avenue Jules-Gonin, la place Saint-François, le pont Bessières et l'avenue de l'Université, avant de terminer sa course sur la place du Château.

Laissez tomber la voiture

Les forces de l'ordre préviennent que la circulation sera fortement perturbée tout au long du tracé. Des déviations seront mises en place au fil de la progression du cortège pour limiter les bouchons. Pour éviter les embouteillages, la police recommande vivement d'abandonner la voiture et de privilégier les transports publics en soirée.