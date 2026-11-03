DE
FR

Le centre-ville sera paralysé
Le trafic lausannois sera bloqué jeudi soir, anticipez vos trajets

Lausanne devra composer jeudi soir avec un cortège contre les mesures d’austérité, entre Montbenon et la place du Château. La police prévoit de fortes perturbations et recommande les transports publics.
Publié: il y a 1 minute
Des membres de la fonction publique vaudoise ont manifesté le 15 décembre 2025 à Lausanne. (Image d'illustration)
Photo: Cyril Zingaro
DSC02516.png
Luisa GambaroJournaliste RP

Avis de tempête sur le trafic lausannois jeudi soir! Une manifestation contre les mesures d’austérité risque de paralyser le centre-ville ce jeudi 5 novembre, annonce la police municipale de Lausanne dans un communiqué ce mardi 3 novembre.

A lire aussi
A leur sortie, plusieurs députés vaudois se sont fait copieusement siffler et huer, parfois même sans distinction de partis. Certains ont même eu de la peine à fendre la foule pour quitter les lieux, accompagnés par des policiers.
Des députés sifflés et hués
Plus de 1500 manifestants scandent leur colère devant le Parlement vaudois
Dans le canton de Vaud, de nombreux lieux de travail ont de nouveau voté des résolutions de grève, notamment dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans le domaine de la santé et du social, ici le CHUV à Lausanne.
Nouvelle journée de Grève
La fonction publique vaudoise à nouveau dans la rue

Le rendez-vous est fixé à 18h00 sur l'esplanade de Montbenon. Le défilé traversera ensuite plusieurs axes majeurs de la capitale vaudoise: l'avenue Jules-Gonin, la place Saint-François, le pont Bessières et l'avenue de l'Université, avant de terminer sa course sur la place du Château.

Laissez tomber la voiture

Les forces de l'ordre préviennent que la circulation sera fortement perturbée tout au long du tracé. Des déviations seront mises en place au fil de la progression du cortège pour limiter les bouchons. Pour éviter les embouteillages, la police recommande vivement d'abandonner la voiture et de privilégier les transports publics en soirée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus