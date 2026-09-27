Les Vaudois acceptent l'initiative fiscale des 12%

Les électeurs vaudois ont accepté dimanche une initiative fiscale offrant une baisse de 12% des impôts cantonaux. Avec 53% des suffrages, ce vote marque une victoire pour la droite et les milieux économiques.

ATS Agence télégraphique suisse

Les contribuables vaudois auront droit à un allègement fiscal supplémentaire. L'initiative populaire demandant une baisse de 12% de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune a été acceptée dimanche dans les urnes.

Le texte a convaincu 53% des votants (après 99% du dépouillement), le taux de participation frôlant les 50%. Ce résultat constitue une victoire pour la droite et les milieux économiques face à la gauche et aux syndicats, mais aussi au détriment du Conseil d'Etat qui recommandait un refus de l'initiative.

Pour ses partisans, ce rabais de 12% améliorera l'attractivité fiscale vaudoise, à la traîne en comparaison intercantonale, et permettra de redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne. Il s'appliquera dès la période fiscale 2027.

Les initiants estiment que le canton peut se permettre cette baisse fiscale. Et que le manque à gagner, estimé à 272 millions de francs, peut être absorbé sans toucher aux prestations essentielles à la population, mais en améliorant l'efficacité de l'Etat.

A l'inverse, leurs adversaires ont dénoncé un «cadeau fiscal» aux hauts revenus et grandes fortunes. Ils se sont surtout inquiétés des répercussions qui, selon eux, vont inévitablement engendrer des coupes dans le service public.

Budget à revoir

Jugeant l'initiative «excessive», le Conseil d'Etat avait proposé une alternative, à savoir un «plan pouvoir d'achat» comprenant plusieurs mesures. Il prévoyait notamment une baisse de l'impôt sur le revenu (2% en 2027, 7% cumulés depuis 2024), mais qui sera annulée au profit des 12%.

Ce même Conseil d'Etat devra désormais retravailler son projet de budget 2027, déficitaire de 356 millions et qui ne tenait pas compte des conséquences des 12%. Le gouvernement avait dit se préparer à une telle éventualité, mais sans préciser comment il allait s'y prendre pour compenser la baisse des recettes fiscales.

Lancée par la Fédération patronale vaudoise (FPV) ainsi que par la Chambre vaudoise immobilière (CVI) et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), l'initiative avait abouti en avril 2023 avec un score canon, récoltant plus de 28'000 signatures sur les 12'000 requises. Depuis, cette thématique figure au coeur des discussions politiques en terre vaudoise, suscitant de vives tensions entre ses partisans et opposants.