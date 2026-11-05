Plusieurs milliers de personnes ont manifesté jeudi soir à Lausanne contre les coupes prévues dans le service public vaudois, à un mois des débats budgétaires au Grand Conseil.

A Lausanne, le service public vaudois refuse de payer l’addition de l’austérité

A Lausanne, le service public vaudois refuse de payer l’addition de l’austérité

Des milliers de personnes dans la rue

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté jeudi soir à Lausanne pour protester contre les coupes dans le service public vaudois. Ce rassemblement, le premier de l'automne, intervient à un mois du début des débats budgétaires au Grand Conseil.

Partis vers 18h30 de Montbenon, les manifestants ont traversé le centre-ville jusqu'à la place du Château, siège du gouvernement vaudois. Ils étaient entre 6000 et 8000, selon des estimations de Keystone-ATS et de la police. Plus de 15'000, selon les organisateurs.

«Du fric pour le service public» ou «taxez les riches» ont été régulièrement scandés durant le cortège, tandis que des panneaux dénonçaient «l'austérité» et demandaient au Conseil d'Etat de «stopper les dégâts».

Les revendications, portées par les trois syndicats de la fonction publique (SSP, FSF, SUD), portent essentiellement sur l'annulation des mesures d'économie prévues dans le budget cantonal 2027. A la place, il est demandé au gouvernement de recourir aux réserves et revenus extraordinaires pour combler le déficit prévu.