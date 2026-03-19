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Les chiffres 2025 sont sortis
En 2025, les morts sur les routes vaudoises dépassent la moyenne des derniers dix ans

Le nombre de morts et blessés a augmenté sur les routes vaudoises en 2025, annonce la police cantonale. Les piétons sont davantage touchés que les automobilistes.
Publié: il y a 37 minutes
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2025 est une année noire pour les accidents de circulation.
Photo: keystone-sda.ch
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Les chiffres sur les accidents de circulation dans le canton de Vaud sont sortis ce jeudi. Et le bilan est plutôt négatif: le nombre de morts et de blessés sur les routes vaudoises en 2025 est supérieur à la moyenne de ces dix dernières années, rompant avec une tendance à la baisse. Des résultats qui contrastent avec la moyenne nationale suisse, qui a connu une diminution des décès lors de la même année.

Au total, il y a eu 4338 accidents – soit une hausse de 6,3% par rapport à l'année précédente – et 32 décès (+7,7%). Les piétons sont les principales victimes, avec 10 morts, suivis des automobilistes (8), des motocyclistes (7), des cyclistes (4) et d'autres personnes véhiculées autrement (3). Cela s'explique peut-être par le fait que les routes vaudoises sont davantage empruntées. L'alcool et l'inattention ou la distraction constituent les causes majeures des accidents, suivi de la vitesse inadaptée. 

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Côté bonnes nouvelles, le nombre d’accidents avec uniquement des dommages matériels est inférieur à la moyenne des dix dernières années. La police cantonale affirme avoir augmenté ses contrôles routiers. Toutefois la proportion de conducteurs dénoncés reste faible, avec un taux de 2,14%. 

Plus de morts à Lausanne, surtout chez les piétons

A Lausanne, le nombre d'accidents est resté stable, avec une toute petite hausse de 1,1% en 2025. Fait intéressant: le nombre de piétons impliqués dans des accidents a en revanche augmenté de quasiment un tiers!

Le nombre de morts également, tristement, avec six décès contre un seul en 2024. Les Lausannois ont été plus sages, étant moins amendés que d'habitude (-3,2% en comparaison avec 2024). 

Les polices vaudoises promettent de continuer la prévention et la répression afin de rendre les routes plus sûres. Tant pour les automobilistes que les piétons. 

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