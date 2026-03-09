DE
Drame à Granges-près-Marnand (VD)
Un mineur au volant d'une voiture volée fuit la police et tue une automobiliste

Un mineur conduisant une voiture volée a tenté de fuir la police. Dans sa course, il a percuté un véhicule circulant en sens inverse, tuant la passagère: une Suissesse de 74 ans.
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Un drame s'est déroulé ce dimanche 8 mars dans la petite commune vaudoise de Granges-près-Marnand. Une Suissesse de 74 ans a perdu la vie aux alentours de 16h dans des circonstances tragiques, indique ce lundi le Ministère public vaudois. 

Le conducteur était un mineur, qui tentait d'échapper à un contrôle policier. Il avait été interpellé une demi-heure plus tôt par la police fribourgeoise à Grandsivaz, les plaques de sa voitures ayant été signalées comme volées. Durant sa fuite, il aurait perdu le contrôle de son véhicule vers Granges-près-Marnand, sur la route de Sassel, avant de percuter le véhicule circulant en sens inverse. 

Deux fuyards de 16 ans

La victime est la passagère. Elle est décédée sur place. Le conducteur, un Suisse âgé de 76 ans, a été héliporté à Berne dans un état grave. Interpellés, les occupants du véhicule fuyard, deux Suisses âgés de 16 ans et habitant la région de Payerne, ont également été blessés. Ils ont aussi été hospitalisés. 

Le Tribunal des Mineurs a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes exactes de l'accident. La route reliant Sassel à Granges-près-Marnand a été fermée durant plusieurs heures pour faciliter l'intervention des secours. 

