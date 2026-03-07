Un tragique accident à Escholzmatt-Marbach, Lucerne, a coûté la vie à un homme de 33 ans samedi. Quatre autres personnes ont été grièvement blessées lors d'une collision frontale causée par une dangereuse manœuvre de dépassement.

Un mort et quatre blessés graves dans un accident de la route

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 33 ans est décédé samedi lors d'un terrible accident de la route à Escholzmatt-Marbach, une commune du canton de Lucerne. Quatre autres personnes ont été grièvement blessées.

Selon la police lucernoise, un automobiliste, lors d'une manoeuvre de dépassement, a percuté frontalement avec son véhicule une voiture qui arrivait en sens inverse. Le conducteur à l'origine du dépassement a été gravement blessé.

La victime se trouvait dans la voiture qui circulait sur sa voie. Trois autres personnes ont été transportées dans différents hôpitaux de la région.