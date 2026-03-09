DE
Enquête en cours
Un alpiniste trouve la mort lors de l'ascension du Säntis

Un alpiniste a trouvé la mort dimanche lors de l’ascension du Säntis, dans le massif de l’Alpstein. L’homme a chuté de plusieurs mètres dans une zone escarpée près d’Ellbogen, en Appenzell Rhodes-Extérieures.
C'est lors de l'ascension du Säntis, en Appenzell Rhodes-Extérieures, que l'alpiniste a perdu la vie.
Un alpiniste a perdu la vie dimanche lors de l'ascension du Säntis. L'homme a fait une chute mortelle de plusieurs mètres dans une zone escarpée de l'Alpstein, dans la région d'Ellbogen, en Appenzell Rhodes-Extérieures. 

L'accident a été signalé dimanche vers 12h50, indique lundi la police cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures. L'identification formelle de la victime est en cours. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était seul en route.

Les secours dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès. Les circonstances exactes de l'accident font encore l'objet d'une enquête du ministère public.

