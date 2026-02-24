L'Italien Luciano C.* a été retrouvé mort ce dimanche après une avalanche près de Saint-Moritz. Sa mère accuse aujourd'hui les autorités suisses d'avoir trop tardé à le secourir.

La mère du skieur italien décédé à Saint-Moritz tient les autorités pour responsables

«La Suisse a la mort de mon fils sur sa conscience!»

Mattia Jutzeler

Le décès de Luciano C.*, 25 ans, est désormais confirmé. Sa mère l'a annoncé au quotidien italien «Corriere della Sera». Son corps a été retrouvé en montagne près de Saint-Moritz. La police cantonale des Grisons a indiqué ce dimanche qu'il avait été enseveli par une avalanche dans le Val d'Arlas. Le Ministère public mène actuellement une enquête pour éclaircir les circonstances du drame.

C'est le mercredi 18 février, lors d'une excursion à ski, que Luciano a disparu. Le jeune homme, originaire de la banlieue de Naples, travaillait dans le luxueux hôtel Badrutt's Palace à Saint-Moritz. Passionné de sports d'hiver, il voulait profiter de son jour de congé pour faire une randonnée en montagne.

Selon le «Corriere della Sera», il se trouvait alors près du col Fuorcla Trovat – un passage entre le glacier Pers et les pentes est du Piz Trovat – à plus de 3000 mètres d'altitude. Selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF, le niveau de danger d'avalanche pour cette région était alors de 4 sur 5.

Un sauvetage périlleux

La famille du défunt a formulé ce lundi dans le «Corriere della Sera» de graves reproches à l'encontre des autorités suisses. Raffaella Grande, sa mère, estime que son fils a été victime non seulement d'une avalanche, mais aussi d'une opération de sauvetage lancée trop tardivement.

«La Suisse a la mort de mon fils sur la conscience», affirme-t-elle avec conviction. Dans les pages du quotidien italien, elle souligne que son fils, un ancien parachutiste de l'armée italienne, était un alpiniste expérimenté et «pas un jeune imprudent».

La recherche du corps du jeune homme a été un grand défi pour les sauveteurs. «C'était une entreprise extrêmement difficile, en raison du grand danger d'avalanche, explique à Blick une porte-parole de la police cantonale des Grisons. C'était également dangereux pour les secouristes.» Samedi après-midi, les recherches ont dû être temporairement suspendues.

«Nous avions des données de localisation précises, raconte l'avocat de la famille au «Corriere della Sera». Mais le mauvais temps a empêché le sauvetage, qui s'est déroulé très rapidement le dimanche matin, sous le soleil.» Selon l'avocat, les circonstances de l'opération de recherche doivent toutefois encore être vérifiées. «Je me demande tout de même si, malgré le mauvais temps, les autorités n'auraient pas pu utiliser des drones ou d'autres moyens pour le retrouver.»

Sa mère offrait une récompense

Raffaella Grande avait lancé ce samedi un appel pour retrouver son fils. Elle offrait plus de 9000 francs de récompense pour toute information ou aide concrète à la recherche de Luciano. L'appel s'adressait à tous les habitants de la région, des guides de montagne aux randonneurs en passant par les équipes de recherche bénévoles, peut-on lire dans le «Corriere della Sera».

Son frère Emmanuel s'est également exprimé: «Luciano n'était pas un imbécile! Il avait l'équipement nécessaire, une formation militaire et beaucoup d'expérience. Il avait même escaladé le Mont Blanc!»

Toujours selon le «Corriere della Sera», la famille organise actuellement le rapatriement du corps. Le consulat général d'Italie, à Zurich, lui apporte son aide afin d'accélérer les démarches administratives.

*Nom connu de la rédaction