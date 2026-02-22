DE
FR

A seulement 22 ans
Emporté par une avalanche, un skieur décède en hors-piste à Verbier

Un skieur de 22 ans a perdu la vie dimanche dans une avalanche à Verbier. Le jeune homme helvético-néerlandais a été emporté en dehors des pistes.
Publié: il y a 13 minutes
1/2
Le jeune homme de 22 ans est décédé en faisant du hors-piste.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un skieur hors-piste de 22 ans est décédé dimanche après avoir été pris dans une avalanche à Verbier (VS). La coulée a emporté le jeune homme peu avant midi alors qu'il skiait en dehors des pistes balisées dans un couloir situé sous le lieu-dit «Les Attelas».

A lire aussi
Porté disparu, un Italien retrouvé mort dans les Grisons
Sa randonnée vire au drame
Porté disparu, un Italien retrouvé mort dans les Grisons
Deux morts dans des nouvelles avalanches en Autriche
Importantes chutes de neige
Deux morts dans des nouvelles avalanches en Autriche

Malgré les soins prodigués par les secours, le jeune homme, un ressortissant helvético-néerlandais, est décédé sur place, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Et d'appeler à la prudence. Des avalanches peuvent se déclencher très facilement, parfois à distance, et atteindre une grande ampleur. Même des itinéraires déjà tracés peuvent rester dangereux dans ces conditions, souligne la police.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus