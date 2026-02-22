DE
Enseveli par une avalanche
Porté disparu, un Italien retrouvé mort dans les Grisons

Un alpiniste italien a été retrouvé mort dimanche dans le Val d'Arlas (GR). Disparu depuis mercredi, il a été emporté par une avalanche alors qu'il randonnait.
Les secours ont retrouvé le corps sans vie d'un Italien de 25 ans dimanche dans le Val d'Arlas (GR). Le jeune alpiniste, porté disparu depuis plusieurs jours, a été emporté par une avalanche.

Selon un communiqué de la police cantonale des Grisons, l'homme aurait été enseveli mercredi. Sa disparition avait été signalée aux autorités jeudi à 10h. La veille, une avalanche s'était produite dans la zone de recherche.

Parti seul en randonnée

La police et le ministère public ont ouvert une enquête sur ce décès. Dans son communiqué, la police cantonale a confirmé les informations relayées par les agences de presse italiennes Ansa et Adnkronos.

Selon ces dernières, l'homme de 25 ans était originaire de la région de Naples et travaillait à Saint-Moritz. Il était parti seul pour une randonnée en montagne à 2700 mètres d'altitude et n'était pas revenu comme prévu. Les recherches pour le retrouver avaient dû être temporairement interrompues samedi en raison du mauvais temps et du risque d'avalanche.

