De fortes chutes de neige ont provoqué le chaos dans les Alpes et le sud-est de l'Europe. Rien qu'en Autriche, cinq personnes sont mortes vendredi dans des avalanches et 29'000 foyers ont été privés d'électricité en Slovénie.

Janine Enderli et Keystone-SDA

Les Alpes et les régions du sud-est de l'Europe sont confrontées aux lourdes conséquences de fortes chutes de neige. Le risque d'avalanche demeure élevé. En Autriche, dans le nord de l'Italie et en Suisse, plusieurs personnes ont été tuées par des avalanches ces derniers jours. En Slovénie, des dizaines de milliers de personnes étaient privées d'électricité samedi.

Dans le sud de la Bavière, le service météorologique allemand (DWD) prévoit de nouvelles chutes de neige samedi au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Au-dessus de 1600 mètres, le danger d'avalanche est élevé, et il est même important en dessous de cette altitude, a indiqué samedi le service d'alerte aux avalanches de Bavière. Le principal problème reste la neige fraîche.

Cinq morts dans des avalanches en Autriche

Des avalanches peuvent se déclencher même sous une faible charge supplémentaire de neige et toucher des chemins exposés. En raison des abondantes chutes de neige, le risque d'avalanche est actuellement élevé dans de nombreuses régions européennes de sports d'hiver.

Ces derniers jours, les autorités ont signalé à plusieurs reprises de graves avalanches. La Suisse est aussi concernée. Alors qu'en début de semaine, le Valais était surtout en ligne de mire, le risque d'avalanche est désormais particulièrement élevé dans le canton des Grisons (danger de niveau 4).

En Autriche, cinq personnes ont perdu la vie vendredi. A Anton am Arlberg, deux personnes ont été dégagées sans vie des masses de neige, a indiqué un porte-parole de la police. Parmi les trois personnes retrouvées blessées dans un premier temps, l'une est décédée à l'hôpital dans la soirée.

Un père et son fils accidentés au Tyrol

Dans le domaine skiable tyrolien de Nauders, en Autriche, un skieur de 42 ans originaire de Thuringe a été emporté par une avalanche en hors piste et tué, selon la police. Son fils de 16 ans aurait survécu, mais serait grièvement blessé. Les deux hommes auraient tenté de traverser une pente exposée au nord lorsqu'une plaque de neige d'environ 400 mètres de large s'est détachée, emportant les deux amateurs sur 200 à 300 mètres.

Samedi, une avalanche a emporté une personne à Serfaus, dans le Tyrol. Les secours ont tenté de réanimer la victime, a indiqué la police. Son pronostic vital est engagé. Le Land du Tyrol a diffusé samedi à 13h30 une alerte officielle sur les dangers via AT-Alert à tous les téléphones portables connectés au Tyrol.

En Autriche, 18 personnes sont déjà mortes dans des avalanches cette saison. En moyenne, le nombre de victimes d'avalanches sur l'ensemble de la saison hivernale est d'environ 20.

L'Autriche fait appel à l'armée

Au Tyrol, jusqu'à 40 centimètres de neige fraîche sont récemment tombés. Rien que vendredi, les autorités ont recensé plus de 30 interventions pour des avalanches dans ce Land prisé des amateurs de sports d'hiver allemands. Au total, 200 interventions ont été enregistrées au cours des sept derniers jours.

Selon l'agence de presse autrichienne APA, l'armée fédérale est intervenue samedi. Des vols de reconnaissance étaient prévus pour évaluer la situation, ainsi que des transports de personnes par les secours en montagne, qui devaient ensuite procéder à des déclenchements préventifs d'avalanches et à des sauvetages par treuil.

La Hongrie et la Slovénie aussi touchées

De fortes chutes de neige ont aussi été signalées dans l'ouest de la Hongrie. Dans la petite ville de Köszeg, 36 centimètres de neige fraîche ont été mesurés vendredi, et 27 centimètres samedi à Sopron, près de la frontière autrichienne, selon le service météorologique hongrois HungaroMet. De fortes rafales de vent ont en outre provoqué des congères dans la région concernée.

Le nord-est de la Slovénie a également été touché par d'importantes chutes de neige. Dans les environs de Maribor, 29'000 foyers étaient toujours privés d'électricité samedi, selon le fournisseur Elektra Maribor. Vendredi, 70'000 personnes avaient été affectées par une panne de courant. Des équipes techniques venues de tout le pays travaillent sans relâche pour remettre en service les transformateurs endommagés par les chutes de neige.