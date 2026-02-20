DE
Le Valais tout blanc
La Creusaz croule sous un manteau neigeux record

Un record d'enneigement a été mesuré vendredi à la station de mesure nivologique de La Creusaz (VS), située à 1720 mètres d'altitude. Jamais autant de neige – 235 centimètres – n'y avait été mesurée un 20 février depuis 37 ans de mesure.
Publié: 18:10 heures
Un record d’enneigement a été mesuré vendredi à La Creusaz (VS), à 1720 mètres. La station a relevé 235 cm, un niveau inédit pour un 20 février en 37 ans. Ces données ont été mises en avant par l'Association suisse des risques naturels sur Facebook. La page, amatrice et bénévole, se base sur des données récoltées par l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF).

Ces derniers jours, les observateurs guettaient les records dans les différentes stations de mesure suisses, et notamment valaisannes. Les importantes précipitations enregistrées cette semaine ont en effet suscité l'intérêt, pas seulement auprès des skieurs. L'Association suisse des risques naturels a par exemple repéré le très haut niveau de neige enregistré à la station de mesure de Montana (VS). Celui-ci a en effet atteint les 177 centimètres vendredi, à 1590 mètres d'altitude, de quoi frôler les niveaux du record d'enneigement. Sur sept jours, le lieu a enregistré 134 centimètres de neige fraîche.

Au-delà de la poudre tombée, le danger d'avalanches dans les Alpes a lui aussi été mis en avant. Il a été marqué toute la semaine sur le territoire valaisan, atteignant parfois le niveau maximal (5/5) dans plusieurs régions. La région de Salvan, notamment le secteur de La Creusaz et le domaine skiable des Marécottes a justement été concernée. Les pistes ont fermé ponctuellement, tout comme celles de Crans-Montana. Vendredi, le risque allait de «marqué» à «fort» selon les endroits en Valais.

