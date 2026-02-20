Le risque de chutes de neige et d’avalanches recule en Suisse, selon les prévisions météo. Une phase de douceur arrive, mais elle sera de courte durée.

Après les chutes de neige, le printemps s’invite pour quelques jours

Après les chutes de neige, le printemps s’invite pour quelques jours

Marian Nadler

Les personnes qui ont consulté jeudi soir la carte d'alerte météorologique de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (Météo Suisse) ont dû être rassurées. Le risque de neige et de chaussées glissantes reste modéré.

Mais qu'en est-il pour les jours à venir? Nous avons fait le point avec Roger Perret, météorologue chez MeteoNews. Les nouvelles sont encourageantes... du moins en partie.

Les températures en nette hausse

«Le risque d’avalanche, actuellement important dans certaines régions des Alpes, devrait s’estomper d’ici la fin de la semaine», explique le météorologue. Encore 20 à 50 centimètres de neige fraîche en montagne sont tombés jeudi, mais la situation devrait ensuite nettement s’apaiser.

Les amateurs de printemps peuvent d'ailleurs se réjouir. «Une première phase de douceur printanière se profile». Dimanche en donnera un avant-goût, et dès le milieu de la semaine, le printemps s’installera pour la première fois véritablement. A la clé: des températures largement supérieures à 10 degrés. Jusqu'à 14 à Genève!

Avant cela, le temps restera toutefois humide. Samedi, les régions du nord de la Suisse seront, durant la première moitié de la journée, sous l’influence d’un front chaud apportant des pluies régulières, notamment dans l’espace alpin. Dans l’après-midi, la perturbation se déplacera vers l’est.

La météo va toutefois rester en dents de scie: après un dimanche aux airs printaniers, la pluie fera son retour lundi sur tout le nord et l’est du pays, sous l’effet d’une dépression circulant au nord. Le sud ne sera pas concerné et bénéficiera déjà d’un temps assez ensoleillé et doux.

Manteau le matin, t-shirt à midi

Mardi et mercredi inviteront à profiter du plein air dans toute la Suisse. Les températures oscilleront entre 15 et 18 degrés. «Avec l’appui du foehn, des pointes locales jusqu’à 20 degrés sont possibles dans les vallées alpines. Ce serait toutefois exceptionnel pour la saison», précise Roger Perret.

Les matinées resteront fraîches, avec des minimales pouvant descendre à 3 degrés durant la nuit. En gros: il faudra porter une veste d’hiver au lever du jour, et un t-shirt pourrait suffir à midi pour certains.

«Une phase intermédiaire»

Les activités sportives en plein air devraient ainsi être possibles sans encombre. A vos chaussures de jogging ou sur votre VTT! Mais cette parenthèse printanière sera de courte durée, prévient Roger Perret. «Elle ne s’inscrit pas dans la durée, il s’agit simplement d’une phase intermédiaire.»

Dès jeudi, les températures repartiront à la baisse, autour de 9 degrés. Le week-end suivant pourrait de nouveau se révéler humide et froid. «La lutte entre l’air doux et l’air froid est pleinement engagée», résume le météorologue. Une situation typique des périodes de transition saisonnière.