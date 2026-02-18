DE
La neige sème le chaos en montagne
«Nous ne savons pas encore quand nous pourrons rentrer chez nous»

De fortes chutes de neige ont provoqué une quantité rare d'avalanches en Suisse. Blick a recueilli le témoignage de lecteurs présents en montagne, et parfois même coupés du monde.
Le Valais est particulièrement touché par la neige cette année.
Alexander Terwey

Roger Hofer et sa compagne comptaient profiter de leurs vacances de ski à Loèche-les-Bains, en Valais. De la neige, ils en ont désormais à profusion, voire trop. «En 24 heures, il est tombé près d’un mètre de neige fraîche», a-t-il indiqué mardi à Blick. «Nous en profitons, mais le danger d’avalanche nous empêche d’accéder aux pistes.»

Sa principale inquiétude est ailleurs. «Nous ne savons pas encore comment ni quand nous pourrons rentrer chez nous, les routes de la vallée étant elles aussi exposées aux avalanches», explique cet Argovien, qui avoue ressentir une certaine incertitude face à la situation.

Les chutes de neige ont été particulièrement importantes cette semaine à Loèche-les-Bains (VS).

Bettina Lemmel séjourne également à Loèche-les-Bains. «L’ambiance reste bonne», a-t-elle confié mardi, malgré une station totalement ensevelie sous la neige. Mardi soir, plusieurs accès à la station ont dû être temporairement fermés en raison de tirs préventifs destinés à déclencher des avalanches.

Malgré les intempéries, l'ambiance dans la stations demeure décontractée, expique une lectrice de Blick.

Espérer de meilleures conditions de piste

A Crans-Montana aussi, les chutes de neige ont été abondantes mardi. «Après d’importantes précipitations, le soleil a fait son apparition dans l’après-midi», témoigne Sabine Rappo Conca, une lectrice de Blick.

Le Valais est particulièrement touché par la neige cette année. A Crans-Montana aussi, l'or blanc est au rendez-vous.

Depuis Davos, où il passe ses vacances sportives, Richi Rölli raconte: «Il y a deux jours encore, la neige manquait presque. Aujourd’hui, les remontées sont fermées à cause du risque d’avalanche.» Il espère de meilleures conditions dès mercredi.

Dans la célèbre station grisonne de Davos, les voitures sont entièrement recouvertes de neige.

La famille Lottaz, originaire de Willer, dans le Lötschental valaisan, a elle aussi renoncé à sa journée de ski mardi. La sécurité prime, souligne-t-elle, remerciant «toutes les personnes qui doivent prendre des décisions dans de telles situations, ainsi que les secouristes qui interviennent, y compris pour sauver des imprudents qui se mettent sciemment en danger».

Une famille de Wiler dans le Lötschental tire le meilleur parti de l'abondance de neige, même sans skier.

Bar à neige fait maison

Un groupe de lecteurs de Blick s’est également exprimé mardi depuis le Lötschental. «Nous sommes bloqués sur la Lauchernalp et nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur», ont-ils confié.

Un apéro qui restera sans doute dans les mémoires.

Mais la neige a toutefois l'avantage de stimuler la créativité: le groupe a en effet eu l'idée de construire un bar entièrement fait de neige. De la bière et du vin d'une rare fraîcheur ont ainsi été servis pour l'apéro. 

Dans de telles conditions, pas besoin de frigo.

Danger persistant

Les importantes chutes de neige ont donné lieu a des images impressionnantes ces derniers jours. Le danger d’avalanche reste élevé mercredi. Selon le bulletin de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), le degré 4 sur 5, soit un danger fort, demeure en vigueur dans de nombreuses régions des Alpes suisses. Sur place, beaucoup s’efforcent néanmoins de tirer le meilleur parti de la situation.

