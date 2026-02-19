Les corps de huit skieurs morts dans une avalanche restent en montagne. La météo empêche toute récupération et les recherches se poursuivent pour la dernière victime disparue.

AFP Agence France-Presse

Les corps de huit skieurs retrouvés morts après une avalanche en Californie sont toujours en montagne jeudi, à cause de conditions météo dangereuses qui compliquent l'accès des secours et les empêchent de rechercher un neuvième membre du groupe, présumé décédé, ont annoncé les autorités locales.

«En raison de conditions météorologiques dangereuses, il est impossible aujourd'hui d'extraire en toute sécurité les victimes de l'avalanche de la montagne. Les opérations de récupération devraient se poursuivre durant le week-end», a expliqué le bureau du shérif du comté de Nevada, qui pilote les secours. Ce drame choque aux Etats-Unis, car c'est l'une des avalanches les plus meurtrières dans le pays depuis des décennies.

Risque «élevé»

La tragédie s'est produite mardi matin près de Castle Peak, un sommet de la Sierra Nevada culminant à plus de 2.700 mètres d'altitude la région du lac Tahoe, une des destinations phares pour les amateurs de montagne dans le nord de la Californie. Le groupe pris dans l'avalanche comprenait au total onze skieurs, encadrés par quatre guides professionnels. Ensemble, ils étaient partis dimanche pour une expédition de trois jours à ski de randonnée dans cette zone reculée, loin de toute station.

Seuls six ont survécu, dont cinq clients et un guide. De nombreuses questions entourent leur choix de partir en montagne, malgré une tempête annoncée depuis des jours en Californie. Les services météorologiques avaient émis des alertes, en soulignant le risque «élevé» d'avalanche dans la zone mardi et mercredi, et les très importantes chutes de neige ont provoqué la fermeture de plusieurs domaines skiables et d'une autoroute dans la région du lac Tahoe.

Des réponses attendues

L'entreprise qui organisait l'expédition, Blackbird Mountain Guides, n'a pour l'instant pas expliqué pourquoi elle avait validé cette sortie. L'enquête des autorités va se focaliser sur ce point. Mercredi soir, Blackbird Mountain Guides a publié un communiqué pour rappeler que tous les guides du groupe avaient suivi des formations professionnelles. «De plus, les guides sur le terrain sont en communication avec les guides seniors basés à notre siège, afin de discuter des conditions et de l'itinéraire en fonction de ces conditions», a-t-elle expliqué.

«Nous demandons à celles et ceux qui suivent cette tragédie de s'abstenir de toute spéculation», a ajouté l'entreprise. «Nous n'avons pas encore toutes les réponses, et il se peut que cela prenne du temps.»



