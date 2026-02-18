Huit skieurs portés disparus après une avalanche en Californie ont été retrouvés morts, a annoncé la shérif Shannan Moon mercredi. Un dernier membre du groupe est encore recherché.

AFP Agence France-Presse

Huit des neuf skieurs portés disparus dans une avalanche en Californie ont été retrouvés morts, et le dernier manquant est «présumé décédé», ont annoncé mercredi les autorités locales. Cette avalanche est l'une des plus meurtrières aux Etats-Unis depuis des décennies.

Six skieurs de ce groupe de 15 avaient été secourus la veille en pleine tempête de neige. Mais malgré les efforts des secours dans des conditions extrêmement difficiles, «huit des neuf autres skieurs ont été retrouvés décédés», a expliqué Shannan Moon, la shérif du comté de Nevada, lors d'une conférence de presse.

Sommet à plus de 4300m

Les recherches se poursuivent pour retrouver le dernier membre du groupe, mais cette personne est «présumée décédée» au vu de la météo dans la zone, a-t-elle ajouté. Le drame s'est produit mardi matin près de Castle Peak, un sommet de la Sierra Nevada culminant à plus de 4300 mètres d'altitude la région du Lac Tahoe, une des destinations phares pour les amateurs de montagne en Californie.

Le nombre important de victimes soulève de nombreuses questions sur la présence de ce groupe de skieurs dans la région. L'équipée de onze skieurs était encadrée par quatre guides professionnels. Ensemble, ils étaient partis dimanche pour une expédition de trois jours à ski de randonnée dans cette zone reculée, loin de toute station.

Et ce, malgré une tempête annoncée depuis des jours en Californie. Les très importantes chutes de neige ont provoqué la fermeture de plusieurs domaines skiables et d'une autoroute dans la région du lac Tahoe. Les services météorologiques avaient émis des alertes, en soulignant le risque «élevé» d'avalanche dans la zone mardi et mercredi.

Coulée longue comme un «terrain de foot»

L'entreprise qui organisait l'expédition, Blackbird Mountain Guides, n'a pour l'instant pas expliqué pourquoi elle avait validé cette sortie. Selon elle, le groupe était sur le retour de son excursion lorsqu'il a été pris dans l'avalanche mardi matin. «Nos pensées accompagnent les personnes disparues, leurs familles et les premiers intervenants sur le terrain», a déclaré dans un communiqué Blackbird Mountain Guides, qui facture plus de 1000 dollars par personne pour ce genre de raid de trois jours.

La coulée de neige qui a englouti le groupe était longue comme «un terrain de football», a fait savoir Chris Feutrier, un responsable de la forêt de Tahoe. Sur les six survivants, l'un est un guide et cinq sont des clients de l'entreprise, a expliqué la shérif Moon. Parmi ces rescapés, deux ont été hospitalisés et «ne pouvaient pas marcher en raison des blessures qu'ils avaient subies lors de l'avalanche».

Une cinquantaine de secouristes ont été déployés au total, selon elle. Lorsqu'ils ont finalement réussi à atteindre le groupe mardi soir, les conditions météorologiques étaient extrêmes. Parler de «conditions météorologiques extrêmes est un euphémisme», a-t-elle insisté, en soulignant qu'il y avait «beaucoup de neige et des vents violents empêchant de voir», ce qui a largement compliqué l'accès des secouristes.

«Veuillez éviter la (chaine de montagne) Sierra pendant la tempête actuelle et, dans les jours à venir, évitez de vous rendre en montagne», a imploré le shérif Wayne Woo, du comté de Placer, dont les forces ont également participé à l'opération de secours. «Les conditions y sont très dangereuses.»