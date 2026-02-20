DE
FR

Fortes chutes de neige
Quatre morts en Autriche, dont trois dans des avalanches

Des avalanches meurtrières ont causé trois décès dans le Tyrol vendredi en Autriche. Les fortes chutes de neige paralysent le pays, avec coupures d’électricité et autoroutes fermées.
Publié: 20:47 heures
Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés depuis jeudi en Autriche (image d'illustration).
Photo: imago images/Eibner Europa
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Quatre personnes sont mortes, dont trois dans des avalanches, vendredi en Autriche, touchée par d'importantes chutes de neige qui ont provoqué coupures d'électricité et perturbations dans les transports, avec la fermeture de tronçons autoroutiers et l'interruption temporaire du trafic à l'aéroport de Vienne.

Trois skieurs ont trouvé la mort dans le Tyrol en raison d'avalanches provoquées par les fortes chutes de neige des derniers jours et un «homme de 53 ans a été écrasé» par une déneigeuse tombée dans les escaliers «d'un complexe résidentiel» à Linz (nord), a indiqué la police autrichienne.

A Nauders dans le Tyrol, un skieur allemand, emporté par une avalanche, a perdu la vie et son fils de 16 ans a été grièvement blessé. Dans la station de St. Anton, deux personnes ont perdu la vie après une coulée de neige «gigantesque», selon le centre de coordination du Tyrol.

Renoncer aux sorties

Les autorités du Tyrol et le service de prévision des avalanches ont appelé les pratiquants de sports d'hiver à renoncer aux sorties et descentes hors-piste. Depuis le début de la saison hivernale, 18 personnes ont déjà trouvé la mort en raison d'avalanches dans ce pays majoritairement alpin.

A lire aussi
Cet alpiniste a laissé sa compagne mourir d'hypothermie en montagne
Condamné avec sursis
Cet alpiniste a laissé sa compagne mourir d'hypothermie en montagne
Trois morts dans des avalanches mercredi en Autriche
Risque très élevé
Trois morts dans des avalanches mercredi en Autriche

«Le danger d'avalanches reste à surveiller dans tous les massifs montagneux au cours des prochains jours et sera en grande partie marqué à fort», a écrit sur son site internet l'agence météorologique nationale GeoSphere. Quelque 200 interventions liées aux coulées de neige ont eu lieu depuis une semaine dans le pays alpin. Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés depuis jeudi en Autriche.

A Vienne, le trafic aérien, interrompu toute la matinée, a repris en milieu de journée. La rocade extérieure de la capitale (A21) a été fermée plusieurs heures et «d'autres tronçons d'autoroute ont dû être temporairement rendus inaccessibles en raison de congères, de camions immobilisés et d'une visibilité réduite», a expliqué l'association d'automobilistes ÖAMTC sur son site internet.

Coupures d'électricité

Des coupures d'électricité ont été recensées dans plusieurs régions du sud et de l'est de l'Autriche, dont celle de Styrie, où 30'000 foyers sont concernés, selon les opérateurs locaux. Quelque 40'000 foyers ont également été touchés en Slovénie voisine qui enregistre elle aussi, selon les médias locaux, de fortes perturbations dans le nord-est.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus