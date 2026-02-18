DE
FR

Risque très élevé
Trois morts dans des avalanches mercredi en Autriche

Trois personnes ont perdu la vie dans des avalanches en Autriche mercredi. Deux skieurs ont été tués dans le Tyrol, tandis qu'un randonneur a péri dans le Vorarlberg, où le risque d'avalanche était élevé.
Publié: 19:26 heures
Photo: imago/Volker Preußer
AFP Agence France-Presse

Trois personnes ont trouvé la mort dans des avalanches mercredi en Autriche, dont deux skieurs dans le Tyrol, a déclaré la police de cette région à l'AFP.

A Fiss, dans le Tyrol (ouest), une plaque de neige s'est décrochée sur un itinéraire de ski fermé, ensevelissant un vacancier de 71 ans qui a péri, selon les détails donnés par les services de secours à l'agence de presse autrichienne APA.

Toujours dans le Tyrol, dans la vallée de Navis, un randonneur à skis allemand de 44 ans a également perdu la vie.

Dans la région du Vorarlberg (ouest), où le risque d'avalanche était de 4 sur une échelle de 5, un randonneur à skis a été tué après avoir été enseveli par une coulée de neige.

Lundi, deux skieurs autrichiens qui pratiquaient le hors-piste en snowboard sur le glacier de Stubai dans le Tyrol, avaient également péri à la suite d'une coulée de neige.

