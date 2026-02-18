Trois personnes ont perdu la vie dans des avalanches en Autriche mercredi. Deux skieurs ont été tués dans le Tyrol, tandis qu'un randonneur a péri dans le Vorarlberg, où le risque d'avalanche était élevé.

Trois morts dans des avalanches mercredi en Autriche

AFP Agence France-Presse

Trois personnes ont trouvé la mort dans des avalanches mercredi en Autriche, dont deux skieurs dans le Tyrol, a déclaré la police de cette région à l'AFP.

A Fiss, dans le Tyrol (ouest), une plaque de neige s'est décrochée sur un itinéraire de ski fermé, ensevelissant un vacancier de 71 ans qui a péri, selon les détails donnés par les services de secours à l'agence de presse autrichienne APA.

Toujours dans le Tyrol, dans la vallée de Navis, un randonneur à skis allemand de 44 ans a également perdu la vie.

Dans la région du Vorarlberg (ouest), où le risque d'avalanche était de 4 sur une échelle de 5, un randonneur à skis a été tué après avoir été enseveli par une coulée de neige.

Lundi, deux skieurs autrichiens qui pratiquaient le hors-piste en snowboard sur le glacier de Stubai dans le Tyrol, avaient également péri à la suite d'une coulée de neige.