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Mesures envisagées
Moins de morts, mais plus de blessés sur les routes suisses en 2025

Les routes suisses ont connu 214 morts l'an dernier, tandis que le nombre de blessés graves a augmenté à 3935. Onze adolescents ont perdu la vie en moto, poussant l'OFROU à envisager des mesures.
Publié: il y a 48 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Le nombre de blessés sur les routes suisses a drastiquement augmenté en 2025.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'année dernière, 214 personnes ont perdu la vie sur les routes suisses, soit 36 de moins que l'année précédente. Dans le même temps, le nombre de blessés graves a augmenté de 143 pour atteindre 3935 personnes, a annoncé jeudi l'Office fédéral des routes (OFROU).

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Le nombre de décès parmi les occupants de voitures de tourisme a atteint son niveau le plus bas. On dénombre 59 décès (-22). Concernant les vélos électriques, 586 personnes ont été gravement blessées, (+53 par rapport à 2024).

Onze ados tués en moto

Les chiffres mettent également en avant les accidents de motos, chez les ados de 15 à 17 ans. Dans cette tranche d'âge, 11 personnes ont été tuées et 154 gravement blessées. L'OFROU élabore donc des mesures telles que des adaptations de la formation ou un relèvement de l'âge minimum à 18 ans.

Ces statistiques recensent tous les accidents survenus sur la voie publique et signalés par la police, selon l'OFROU. Sont comptabilisées parmi les tués les personnes décédées des suites d’un accident sur le lieu du drame ou dans les 30 jours suivants celui-ci.

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