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Un muret percuté
Un Suisse de 91 ans perd la vie au volant de sa voiture à Château-d'Oex (VD)

Un Suisse de 91 ans est décédé au volant de sa voiture, mardi à Château-d'Oex (VD), après avoir percuté un muret. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.
Publié: il y a 19 minutes
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L'enquête a été confiée aux spécialistes de l'unité de circulation de la gendarmerie vaudoise.
Photo: KEYSTONE
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Un Suisse de 91 ans est décédé, mardi 17 mars, au volant de sa voiture à Château-d'Oex (VD), annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué. L'automobiliste, un habitant de la commune, traversait la Grand rue lorsque son véhicule a dévié de sa trajectoire avant de percuter un muret. Les raisons de l'accident n'ont pas encore été déterminées.

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Malgré les efforts des premiers intervenants pour le réanimer, le conducteur est décédé sur place. Une instruction pénale a été ouverte par la procureur de service du Ministère public du canton de Vaud. 

Une patrouille de gendarmerie, une équipage de l’unité de circulation de la gendarmerie, une ambulance, un hélicoptère d’Air Glaciers, et plusieurs membres de l’Equipe de soutien d’urgence (ESU) ont été mobilisés à la suite de cet accident. Des pompiers du SDIS Pays-d'Enhaut ont également dû intervenir pour désincarcérer la victime du véhicule.

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