Un ouvrier de 49 ans a été blessé lundi 16 mars au Mouret (FR) après la chute d’un poteau électrique sur sa grue. Electrocuté, il a été héliporté à l’hôpital. Une enquête est en cours.

Un poteau électrique chute et blesse un ouvrier au Mouret (FR)

Un poteau électrique chute et blesse un ouvrier au Mouret (FR)

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un accident de travail a fait un blessé lundi 16 mars dans un champ au Mouret, (FR). Un ouvrier de 49 ans a dû être héliporté par la Rega vers un hôpital après la chute d'un poteau électrique, précise la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

L'incident s'est produit alors qu'une équipe d'ouvriers effectuait des travaux d'entretien sur une ligne électrique. Sur les coups de 13h30, un poteau électrique a chuté sur la grue que manipulait l'ouvrier.

Ce dernier a été électrocuté. Les autres collaborateurs ont été pris en charge par l'équipe mobile d'urgences psychosociales (EMUPS), poursuit le communiqué. Le cause de la chute du poteau sont inconnues à ce stade. Le Ministère public du canton de Fribourg a annoncé l'ouverture d'une enquête.