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Une enquête ouverte
Un poteau électrique chute et blesse un ouvrier au Mouret (FR)

Un ouvrier de 49 ans a été blessé lundi 16 mars au Mouret (FR) après la chute d’un poteau électrique sur sa grue. Electrocuté, il a été héliporté à l’hôpital. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 18 minutes
Pour une raison inconnue, poteau électrique est tombé sur une grue, faisant un blessé. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Un accident de travail a fait un blessé lundi 16 mars dans un champ au Mouret, (FR). Un ouvrier de 49 ans a dû être héliporté par la Rega vers un hôpital après la chute d'un poteau électrique, précise la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

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L'incident s'est produit alors qu'une équipe d'ouvriers effectuait des travaux d'entretien sur une ligne électrique. Sur les coups de 13h30, un poteau électrique a chuté sur la grue que manipulait l'ouvrier.

Ce dernier a été électrocuté. Les autres collaborateurs ont été pris en charge par l'équipe mobile d'urgences psychosociales (EMUPS), poursuit le communiqué. Le cause de la chute du poteau sont inconnues à ce stade. Le Ministère public du canton de Fribourg a annoncé l'ouverture d'une enquête.

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