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Accident dans les Grisons
Un parapentiste tchèque trouve la mort au-dessus d'Arosa

Un parapentiste tchèque de 32 ans est décédé vendredi après un accident survenu mercredi à Arosa, dans les Grisons. Il s'était écrasé contre un rebord rocheux après avoir décollé du Weisshorn, glissant sur 100 mètres.
Publié: 20:40 heures
Un parapentiste de 32 ans s'est écrasé au-dessus d'Arosa (GR) après avoir heurté un rebord rocheux lors d'un vol mercredi. Grièvement blessé, l'homme est décédé vendredi à l'hôpital (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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ATS Agence télégraphique suisse

Un parapentiste de 32 ans s'est écrasé mercredi à la mi-journée au-dessus d'Arosa, dans le canton des Grisons. Originaire de République tchèque, l'homme avait été transporté à l'hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger. Il est décédé vendredi.

Selon les premières conclusions de la police cantonale des Grisons, le parapentiste a décollé au sommet du Weisshorn et s'est dirigé vers Carmenna. Pour des raisons encore indéterminées, il est entré en collision avec un rebord rocheux avant de glisser sur la neige sur une centaine de mètres le long d'une pente raide. Une équipe de la Rega a secouru l'homme et l'a transporté à l'hôpital.

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