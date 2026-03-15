Une femme tuée lors d'une collision sur l'autoroute A2

Une femme est décédée dimanche matin dans un accident impliquant plusieurs véhicules sur l’autoroute A2, près de Muttenz. Les circonstances de la collision restent inconnues et l’identité de la victime n'est pas encore établie.

Les causes ne sont pas encore connues

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme a perdu la vie tôt dimanche matin dans un accident de la circulation sur l'autoroute A2 près de Muttenz, à Bâle-Campagne. Plusieurs véhicules ont été impliqués dans la collision, a indiqué la police cantonale, contactée par l'agence de presse Keystone-ATS.

Selon un porte-parole, l'accident s'est produit peu avant 04h00 sur l'A2 à Muttenz, en direction de Berne/Lucerne. D'après les informations disponibles, plusieurs véhicules ont été impliqués dans la collision. Une jeune femme est décédée sur les lieux de l'accident. L'identité de la victime n'avait pas encore été établie dimanche matin.

Selon les informations de la police, les causes de l'accident ne sont pas encore connues. D'après Alertswiss, l'A2 en direction de Berne/Lucerne était fermée jusqu'à la bretelle de Pratteln. La fermeture devait être levée vers 10h00.