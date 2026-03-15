DE
FR

Les causes ne sont pas encore connues
Une femme tuée lors d'une collision sur l'autoroute A2

Une femme est décédée dimanche matin dans un accident impliquant plusieurs véhicules sur l’autoroute A2, près de Muttenz. Les circonstances de la collision restent inconnues et l’identité de la victime n'est pas encore établie.
Publié: 10:21 heures
Selon un porte-parole de la police cantonale, l'accident s'est produit peu avant 04h00 sur l'A2 à Muttenz.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une femme a perdu la vie tôt dimanche matin dans un accident de la circulation sur l'autoroute A2 près de Muttenz, à Bâle-Campagne. Plusieurs véhicules ont été impliqués dans la collision, a indiqué la police cantonale, contactée par l'agence de presse Keystone-ATS.

A lire également
Une voiture percute une célèbre chocolaterie, près de la gare de Lausanne
Personne n'a été blessé
Une voiture percute une célèbre chocolaterie, près de la gare de Lausanne
Un risque d'explosion est à l'origine de la paralysie de l'A9 et du trafic CFF
La police donne des détails
Un risque d'explosion à l'origine de la paralysie de l'A9 et du trafic CFF

Selon un porte-parole, l'accident s'est produit peu avant 04h00 sur l'A2 à Muttenz, en direction de Berne/Lucerne. D'après les informations disponibles, plusieurs véhicules ont été impliqués dans la collision. Une jeune femme est décédée sur les lieux de l'accident. L'identité de la victime n'avait pas encore été établie dimanche matin.

Selon les informations de la police, les causes de l'accident ne sont pas encore connues. D'après Alertswiss, l'A2 en direction de Berne/Lucerne était fermée jusqu'à la bretelle de Pratteln. La fermeture devait être levée vers 10h00.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus