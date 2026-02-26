Une fuite de gaz naturel liquéfié a compliqué les opération de dépannage après l'accident sur l'A9 hier, révèle la police cantonale vaudoise. Par crainte d’explosion, un large périmètre de sécurité a été instauré.

Un risque d'explosion est à l'origine de la paralysie de l'A9 et du trafic CFF

Luisa Gambaro Journaliste

Les pendulaires ont été pris dans une véritable galère après l'accident sur l'A9 entre Bex (VD) et Saint-Maurice (VS) ce mercredi 25 février Et pour cause: les dépanneurs ont remarqué une fuite de carburant de type gaz naturel liquéfié (GNL) provenant des réservoirs du poids-lourd, explique la Police cantonale vaudoise ce jeudi 26 février. Craignant un risque d'explosion, un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place, raison pour laquelle la circulation sur l'autoroute et le trafic ferroviaire ont été bloqués dans les deux sens.

«La population n'a pas été mise en danger», précise totuefois la police. L'autoroute et les voies ferrées ont ouvert à nouveau dès 4h ce matin. Pour rappel, le conducteur du poids-lourd est entré en collision avec un camion tampon de la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR). Heureusement, le camion tampon était «inoccupé au moment des faits et positionné sur la voie de droite de la chaussée Rhône afin de sécuriser une fermeture de voie», explique la police. Le conducteur a été légèrement blessé et transporté à l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz. Une enquête pénale a été ouverte.

Cet accident a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise et de la Police du Chablais, de 2 ambulances, du personnel de la DGMR, des pompiers des SDIS Riviera et Chablais, du SPSL, du service CIMO Monthey venu en appui, d’un inspecteur de l’ECA, de la Protection civile vaudoise, du service des trains d’extinction et de sauvetage (TES), d’un représentant CFF, de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC), de la Direction générale de l’environnement (DGE) et de la Direction générale de la santé (DGS), ainsi que de la Police cantonale valaisanne qui a agi sur sont leur territoire.