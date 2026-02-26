DE
FR

La police donne des détails
Un risque d'explosion est à l'origine de la paralysie de l'A9 et du trafic CFF

Une fuite de gaz naturel liquéfié a compliqué les opération de dépannage après l'accident sur l'A9 hier, révèle la police cantonale vaudoise. Par crainte d’explosion, un large périmètre de sécurité a été instauré.
Publié: il y a 21 minutes
Un accident s'est produit sur l'A9 hier entre Bex (VD) et Saint-Maurice (VS).
Photo: Police cantonale vaudoise
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Les pendulaires ont été pris dans une véritable galère après l'accident sur l'A9 entre Bex (VD) et Saint-Maurice (VS) ce mercredi 25 février Et pour cause: les dépanneurs ont remarqué une fuite de carburant de type gaz naturel liquéfié (GNL) provenant des réservoirs du poids-lourd, explique la Police cantonale vaudoise ce jeudi 26 février. Craignant un risque d'explosion, un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place, raison pour laquelle la circulation sur l'autoroute et le trafic ferroviaire ont été bloqués dans les deux sens.

A lire aussi
Après le trafic routier, les trains arrêtés à cause d'un accident d'un poids lourd sur l'A9
Entre Bex et St-Maurice
Après le trafic routier, les trains arrêtés à cause d'un accident sur l'A9
L'A9 rouvre ce mercredi matin dans les deux sens après l'accident du poids lourd
Entre Bex et St-Maurice
L'A9 rouvre ce matin dans les deux sens après l'accident du poids lourd

«La population n'a pas été mise en danger», précise totuefois la police. L'autoroute et les voies ferrées ont ouvert à nouveau dès 4h ce matin. Pour rappel, le conducteur du poids-lourd est entré en collision avec un camion tampon de la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR). Heureusement, le camion tampon était «inoccupé au moment des faits et positionné sur la voie de droite de la chaussée Rhône afin de sécuriser une fermeture de voie», explique la police. Le conducteur a été légèrement blessé et transporté à l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz. Une enquête pénale a été ouverte.

Cet accident a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise et de la Police du Chablais, de 2 ambulances, du personnel de la DGMR, des pompiers des SDIS Riviera et Chablais, du SPSL, du service CIMO Monthey venu en appui, d’un inspecteur de l’ECA, de la Protection civile vaudoise, du service des trains d’extinction et de sauvetage (TES), d’un représentant CFF, de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC), de la Direction générale de l’environnement (DGE) et de la Direction générale de la santé (DGS), ainsi que de la Police cantonale valaisanne qui a agi sur sont leur territoire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus