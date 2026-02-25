Un accident impliquant un poids lourd bloque l’A9 entre Bex et Saint-Maurice ce mercredi. Le trafic est interrompu et d’importantes perturbations sont attendues. A cause d'une coupure de courant, les trains ne circulent plus.

A cause d'un accident de la circulation impliquant un poids lourd sur l'autoroute A9 entre Bex (VD) et Saint-Maurice (VS), le trafic est interrompu depuis 13h30 ce mercredi 25 février. Les autorités appellent à éviter le secteur et suivre les indications sur place, selon AlertSwiss. Des perturbations importantes sont attendues.

Le conducteur du poids-lourd est légèrement blessé. L'incident nécessite de déployer d'importants moyens pour le dépannage du véhicule, a indiqué la police cantonale, contactée par Keystone-ATS. L'autoroute a été fermée et une déviation a donc été mise en place dès 13h00 environ. La perturbation devrait durer plusieurs heures. L'accident s'est déroulé peu avant midi sur le territoire communal de Bex. Le poids lourd est le seul véhicule impliqué.

Coupure de courant sur la ligne St-Maurice-Bex

L'accident impacte aussi la ligne CFF St-Maurice-Bex: les trains ne circulent plus depuis 16h20 environ. Sur demande des pompiers, le courant sur la ligne St-Maurice-St-Gingolf a été coupé. «En raison de la fuite de gaz, la circulation électrique est impossible. Il est en cours d’éclaircissement si une circulation thermique pourra être autorisée», indiquent les CFF sur leur site. Les voyageurs sont actuellement bloqués à Bex, nous indique un lecteur.