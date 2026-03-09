DE
Personne n'a été blessé
Une voiture percute une célèbre chocolaterie, près de la gare de Lausanne

Le lundi 9 mars, en milieu d'après-midi, une personne a perdu la maîtrise de son véhicule à proximité de la gare Lausanne. La voiture a percuté une chocolaterie, mais aucun blessé n'est à déplorer, confirme la police.
Si des dégâts matériels sont à déplorer, l'accident n'a causé aucun blessé.
Photo: Rédaction de Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Dans l'après-midi du 9 mars, aux alentours de 14h30, un accident est survenu à l'Avenue d'Ouchy, sous la gare de Lausanne. Une voiture a effectivement percuté l'entrée de la célèbre chocolaterie Durig, juste au bord d'un passage piéton. 

L'incident n'a fait aucun blessé, mais des dégâts matériels sont toutefois à déplorer, tandis que la Centrale vaudoise de police a été immédiatement prévenue. Selon un témoin, la conductrice du véhicule semblait en état de choc, bien que saine et sauve. 

Une enquête est en cours

Ainsi que nous le précise un porte-parole de la Police municipale de Lausanne, les policiers du Groupe accidents se sont rendus sur place «pour procéder aux constatations d’usage». Une dépanneuse s'est ensuite chargée de déplacer le véhicule concerné. 

«Les circonstances de cet accident font l’objet d’une enquête menée par le Groupe accidents de la Police municipale de Lausanne, sous la direction du Ministère public», précise notre interlocuteur. 

