Accident mortel en Valais
Une Suissesse de 79 ans perd la vie au volant à Bourg-St-Pierre

Une Suissesse de 79 ans a perdu la vie sur la route du Grand-St-Bernard à Bourg-St-Pierre. L'accident de la circulation a eu lieu, mardi, peu avant 14h00.
Une automobiliste de 79 ans est décédée dans un accident de la circulation à Bourg-St-Pierre (photo d'illustration).
Photo: Keystone/LAURENT GILLIERON
Une automobiliste de 79 ans circulait en direction de Liddes. Peu après avoir quitté son lieu de stationnement, pour une raison que l’enquête devra déterminer, le véhicule a quitté la chaussée et a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser en contre-bas de la route. Malgré l’intervention rapide des secours, la conductrice – d'origine suisse – est décédée sur les lieux de l’accident.

Enquête ouverte

Outre la Police cantonale, les pompiers du CSI du Haut-Entremont, des membres de l’OCVS 144, une ambulance et un hélicoptère d'Air-Zermatt (avec son équipage et un médecin) ont été mobilisés.

Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

