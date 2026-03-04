ATS Agence télégraphique suisse
Une automobiliste de 79 ans circulait en direction de Liddes. Peu après avoir quitté son lieu de stationnement, pour une raison que l’enquête devra déterminer, le véhicule a quitté la chaussée et a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser en contre-bas de la route. Malgré l’intervention rapide des secours, la conductrice – d'origine suisse – est décédée sur les lieux de l’accident.
Enquête ouverte
Outre la Police cantonale, les pompiers du CSI du Haut-Entremont, des membres de l’OCVS 144, une ambulance et un hélicoptère d'Air-Zermatt (avec son équipage et un médecin) ont été mobilisés.
Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
