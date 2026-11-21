A la veille d'une manifestation nationale à Berne, les élus dénoncent les licenciements et leurs conséquences pour la démocratie. Mais leurs propositions de soutien à la presse connaissent des sorts très différents.

En bref Le 21 novembre à Berne, les journalistes manifesteront après les coupes chez Tamedia et Ringier et les fermetures annoncées de GHI et Lausanne Cités

Genève et Vaud ont rejeté des projets de financement du journalisme, notamment par crainte d’une dépendance à l’argent public

La Confédération privilégie les aides indirectes, dont 60 millions annuels pour la distribution et 25 millions supplémentaires dès 2027

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Ce samedi 21 novembre, les journalistes suisses ont rendez-vous à 15 heures sur la Place fédérale, à Berne. Leur mot d'ordre: «Sauver le journalisme – Défendre la démocratie». L'appel, relayé par les syndicats, suit un automne brutal pour les rédactions.

Début octobre, Tamedia annonçait en effet la suppression de 34 postes. Ringier, éditeur de Blick, de L'Illustré et de PME, a décidé d'en supprimer 14 sur 74 en Suisse romande. A Genève, le gratuit GHI doit publier son dernier numéro le 17 décembre. Lausanne Cités doit également fermer. Qui continuera à suivre les conseils communaux, les tribunaux et les affaires cantonales?

Les élus s'émeuvent. Mais que font-ils? De Genève à Berne, les textes se multiplient. Deux pistes dominent: financer le travail journalistique ou améliorer les conditions-cadres. Elles ne reçoivent pas le même accueil.

Une fondation à 10 millions balayée

La socialiste Caroline Marti et d'autres élus de gauche proposaient, en 2024, une Fondation genevoise pour la diversité des médias locaux. Avec un capital initial de 10 millions de francs, elle aurait soutenu la création de nouveaux titres et la production de contenus originaux, sur papier comme en ligne.

Le projet de loi de la députée au Grand Conseil genevois posait des conditions: respect de la déontologie et des usages professionnels, au moins 75% de contenu éditorial, restrictions aux dividendes et aux bonus. Le conseil aurait associé professionnels, membres désignés par l'Etat et habitants tirés au sort, pour garantir l'indépendance des aides.

Le 11 décembre 2025, le Grand Conseil a rejeté le projet. La majorité et le Conseil d'Etat dénonçaient un risque de dépendance à l'argent public. L'Exécutif soulignait aussi que les conditions prévues excluraient notamment la Tribune de Genève, propriété d'un groupe versant des dividendes. Le gouvernement préférait les aides indirectes.

Pas de fonds, mais du soutien

Le débat a ensuite pris une tournure paradoxale. Le 2 octobre 2026, à la suite de l'annonce de la fermeture du GHI et des coupes chez Ringier, le MCG réclamait à l'Etat un soutien à la recherche d'un repreneur, au reclassement des salariés et aux titres romands de Ringier. Le député socialiste Sylvain Thévoz rappelait que le MCG avait auparavant contribué à enterrer le fonds de 10 millions. Un amendement pour créer une structure de soutien pérenne a été refusé.

Cette motion, sans financement précis, a connu le même sort que le projet de loi et a été refusée. Le gouvernement disait avoir déjà entrepris des démarches au sujet du GHI.

Condamner les licenciements, sans pouvoir les empêcher

Sylvain Thévoz a aussi interrogé l'Exécutif genevois: le journalisme doit-il être soutenu comme activité d'intérêt public? Faut-il exiger des garanties sur l'emploi et l'autonomie rédactionnelle?

La réponse du Conseil d'Etat rappelle que la Constitution genevoise reconnaît à chacun le droit à une information «suffisante et pluraliste». Le gouvernement critique les licenciements des grands groupes, mais exclut l'aide directe, jugée risquée pour l'indépendance.

L'aide via la pub

Genève met en avant ses achats publicitaires, ses aides à JournaFONDS, les abonnements offerts aux jeunes de 18 ans et ses tentatives, restées infructueuses, de faciliter une reprise de la Tribune de Genève en 2024 et 2025.

L'Exécutif dit condamner les licenciements et rappeler Tamedia à ses obligations d'employeur. Sans promettre de sauver les postes. Il refuse de se substituer à un secteur économique, tout en estimant que la presse ne doit pas être traitée comme un produit ordinaire.

Dans le canton de Vaud, un fonds aussi recalé

Le 17 novembre, le Grand Conseil vaudois examinait une motion du socialiste Romain Pilloud, déposée après les coupes chez Tamedia. Il proposait de financer des capacités journalistiques d'intérêt public: conseils communaux, politiques publiques, vie associative, sportive et culturelle, surtout dans les régions peu couvertes.

L'idée: financer du terrain plutôt que renflouer des entreprises. Une structure indépendante aurait attribué les fonds, avec garantie de liberté éditoriale. Le député évoquait les dispositifs en place au Canada, en Irlande et en Autriche, où les aides peuvent soutenir des postes ou des productions journalistiques.

La droite doutait de l'indépendance des bénéficiaires et de l'utilité de soutenir une branche en crise. «Leur modèle économique est peut-être devenu obsolète», avançait le PLR Philippe Miauton, lui-même ancien journaliste. La présidente du Conseil d'Etat, Christelle Luisier, rappelait qu'une aide indirecte de 880'000 francs par an était déjà prévue de 2027 à 2031. Résultat: 71 voix contre la motion, 62 pour.

Soutenir sans argent

Le plan vaudois de 4,4 millions sur cinq ans couvre la formation des stagiaires, l'agence de presse suisse Keystone-ATS, l'éducation aux médias et l'innovation. L'essentiel de ce dispositif finance un projet de vidéos sur les plateformes digitales (Check), dont l'audience et le contenu n'ont pas convaincu tout le monde, loin s'en faut. Ce plan finance également l'équivalent d'un poste de journaliste d'agence, mais pas le dispositif général voulu par Romain Pilloud. La distinction est là: soutenir l'écosystème de la presse, oui; financer plus largement ses rédactions, non.

Même prudence dans le canton de Neuchâtel. Le 12 novembre, le Conseil d'Etat a présenté un plan de soutien aux médias plafonné à 190'000 francs par an. Pas d'aide directe aux rédactions, mais une participation aux salaires des journalistes stagiaires dès 2028 et 80'000 francs destinés à renforcer les partenariats commerciaux avec les médias. Un dispositif jugé «symbolique» par le directeur d'«ArcInfo», Jacques Matthey. Cité par la RTS, il estime que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise.

A Berne, des millions pour soutenir le secteur

Le tableau fédéral est moins figé. Après le refus populaire du paquet d'aide aux médias en 2022, le Parlement a opté pour des mesures ciblées. Depuis janvier 2026, l'aide à la distribution ordinaire atteint 60 millions de francs annuels, dont 40 millions pour la presse régionale et locale et 20 millions pour la presse associative et des fondations. Mercredi 18 novembre, le Conseil fédéral a confirmé 25 millions supplémentaires par an dès 2027, pendant sept ans, pour la distribution matinale des journaux en abonnement.

D'autres soutiens suivront en 2027. Les radios locales et télévisions régionales concessionnées toucheront environ 95 millions de francs issus de la redevance, contre 86 millions actuellement. Six millions par an iront aux prestations des agences de presse, et 1,5 million à la formation journalistique. Ces mesures apportent de l'argent au secteur, mais ne garantissent ni le maintien d'une rédaction ni une couverture régionale précise.

Une motion de la Vert’libérale Barbara Schaffner veut aussi élargir l'aide aux médias numériques, indépendamment de leur canal de diffusion et de leur modèle d'affaires. Le texte de zurichoise a reçu l'appui du Conseil fédéral et du Conseil national. Au Conseil des Etats, la commission compétente a toutefois demandé des éclaircissements: rien n'est encore acquis.

Peu de réponses contraignantes

Deux élus romands demandent aussi à Berne d'agir sur les conditions-cadres. La Verte genevoise Delphine Klopfenstein Broggini veut savoir comment protéger la diversité des médias privés. Le socialiste vaudois Benoît Gaillard interroge le gouvernement sur les conséquences des suppressions d'emplois pour les institutions, la couverture régionale et l'information des citoyens avant les votations.

Les réponses restent prudentes. Le Conseil fédéral dit surveiller la concentration des médias, mais rappelle que la réglementation de la presse relève peu de ses compétences, en dehors de l'aide indirecte. Quant à la SSR, il estime qu'elle pourra continuer à remplir sa mission malgré les économies liées à la baisse de la redevance, alors même que 61,9% des votants ont rejeté, le 8 mars, l'initiative «200 francs, ça suffit!».

Rien imposer aux privés

Une tendance se dessine. Les pouvoirs publics financent plus volontiers la distribution et la formation que les postes de journalistes. Et si des élus demandent des garanties sur la diversité et l'autonomie des rédactions, ni les gouvernements cantonaux ni le Conseil fédéral ne s'engagent à les imposer aux groupes privés.

Samedi, à Berne, les manifestants rappelleront que moins de journalistes signifie aussi moins d'enquêtes et moins de contrôle du pouvoir. Les élus partagent largement l'inquiétude. Reste à savoir jusqu'où ils sont prêts à agir pour que les moyens d'informer ne disparaissent pas avec les postes.