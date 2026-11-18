Dès mi-décembre 2026, «La Liberté» bouclera son édition papier à 20h00 au lieu de minuit. Une décision due à l’explosion des coûts d’impression, explique Serge Gumy, directeur de St-Paul Médias.

Face aux coûts d'impression, «La Liberté» bouclera son édition plus tôt dès la mi-décembre

Face aux coûts d'impression, «La Liberté» bouclera son édition plus tôt dès la mi-décembre

ATS Agence télégraphique suisse

La Liberté devra boucler dès la mi-décembre son édition papier vers 20h00, au lieu d'au-delà de minuit actuellement. La nouvelle donne, annoncée en avril 2025, est «rendue obligatoire» par l’explosion des coûts d’impression, explique le directeur de St-Paul Médias Serge Gumy.

Tous les événements se déroulant en soirée, dont les manifestations sportives, notamment les matchs de hockey sur glace de Fribourg-Gottéron, ne pourront plus faire l’objet d’une couverture pour le journal du lendemain. «La Liberté a cherché une alternative», a indiqué mercredi Serge Gumy dans une interview parue dans le quotidien. En vain.

La fermeture de deux centres de Tamedia (à Zurich et Lausanne, au profit de celui de Berne) a bouleversé tout le marché, rappelle l'éditeur. «D’une surcapacité liée à la diminution continue des volumes, on est passé à une situation de relative rareté des créneaux en soirée. Comme ce qui est rare est cher, nous aurions dû consentir à voir notre facture d’impression exploser pour conserver des délais par ailleurs moins confortables qu’aujourd’hui.»

«Le journal, une valeur refuge»

«Nous avons préféré préserver nos moyens pour financer nos contenus journalistiques, surtout avec le plan d’économie déjà en cours (ndlr: avec quinze licenciements prononcés en juillet dernier), note Serge Gumy. «C’est pourquoi nous avons opté pour l’offre de Tamedia en tout début de soirée. Un régime que connaissent d’ailleurs pas mal d’autres titres.»

La Liberté demeurera bien un quotidien, assure le directeur. «Je le répète, le journal papier n’est qu’une partie de l’effort. Notre site internet et notre application, qui va bientôt être mise à jour, assureront un suivi de l’actualité chaude en soirée. Et ce changement est peut-être une chance pour nous: de nombreux lecteurs font part de leur lassitude face à l’avalanche de notifications.»

«En devant prendre du recul par rapport au flux d’informations et davantage trier, leur journal papier sera plus reposant», estime Serge Gumy. «Il servira de valeur refuge».

Papier encore voulu

Plus loin, l'éditeur aborde le problème posé par la disparition des comptes rendus des matchs en soirée de Gottéron, qui a fêté au printemps son premier titre de champion suisse.

Les lecteurs continueront d’être informés en permanence, mais sur plusieurs supports complémentaires. «Aujourd’hui déjà, le fan peut suivre le match sur un live-ticker et lire une synthèse à la fin. Il pourra compter sur notre site et notre application dès le lendemain matin pour obtenir de la profondeur d’analyse, et le papier du surlendemain reviendra sur un élément saillant.»

«Nous avons signé un nouveau contrat d’impression jusqu’à fin 2031», précise Serge Gumy. «Et nos abonnés continuent majoritairement de vouloir du papier, et nous ferons tout pour satisfaire leur appétit.»