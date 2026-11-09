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Après les incidents techniques avec la radio
La RTS repousse le transfert du 19h30 à Ecublens à janvier

La RTS reporte à janvier la diffusion du 19h30 depuis ses nouveaux studios d’Ecublens, prévue le 30 novembre. La direction invoque des «risques techniques et humains» et veut laisser plus de temps aux équipes.
Publié: 16:02 heures
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Le retard s’accumule pour la RTS.
Photo: keystone-sda.ch
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Un couac de plus, et le retard s’accumule pour la RTS. Son déménagement à Ecublens (VD) devait franchir une étape clé le 30 novembre: la mise à l’antenne du 19h30 depuis ses nouveaux studios flambant neufs. A cette date, la RTS comptait inaugurer son émission d’information phare sur son nouveau site. Mais ce lundi, elle a annoncé en interne à ses employés que l’opération était repoussée à janvier, dans un mail que Blick a pu consulter.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le déménagement de la RTS à Ecublens ne se déroule pas comme sur des roulettes. Début octobre, une panne importante avait empêché la diffusion du journal de 6h et obligé les équipes de La Matinale à changer de studio en urgence. Comme nous le racontions, l’incident avait provoqué une grogne à l’interne, 202 employés réclamant un moratoire sur la fusion radio-TV et les nouveaux formats, le temps de régler les dysfonctionnements techniques et d’alléger la surcharge des équipes.

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Fin novembre, ce devait être au tour des équipes de l’actu TV d’emboîter le pas à leurs collègues de la radio, avec la mise «on air» du Studio 11. Ce calendrier est désormais revu. Le lancement aura lieu courant janvier, à une date qui doit être fixée cette semaine.

La RTS admet des difficultés

La direction justifie ce report par des «risques techniques et humains» documentés par le groupe opérationnel, et dit vouloir laisser aux équipes davantage de temps pour maîtriser les nouveaux outils.

Elle revient aussi sur les dernières semaines, au cours desquelles la mise en service des nouveaux équipements «a fait apparaître les difficultés que l’on sait», peut-on lire dans le mail envoyé aux employés. En octobre, la RTS parlait encore d’«erreurs de jeunesse», en laissant entendre que les problèmes se régleraient avec le temps.

Un impact sur les employés

Ce report semble donc donner raison aux employés qui alertaient sur les problèmes d’Ecublens. Ils dénonçaient aussi des équipes épuisées par trois années de suppressions de postes, de départs non remplacés et de nouvelles tâches qui s’accumulent.

Le report a aussi des conséquences pour le personnel. Dans sa note interne, la direction reconnaît que ce changement risque de bousculer «l’organisation personnelle et familiale» des employés, notamment ceux ayant déjà déménagé en terres vaudoises, et s’en excuse.

Contactée, la RTS n'a pour l'heure pas encore répondu aux questions de Blick.

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