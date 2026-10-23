Deux gardes du corps pour couvrir une manifestation à Paris? C’est ce qu’a prévu la RTS ce samedi, comme l’a révélé un post LinkedIn supprimé après nos questions. Le service public invoque les violences contre la presse, mais refuse d’en dévoiler le coût.

Manifs à Paris: la RTS envoie des gardes du corps avec ses journalistes

Manifs à Paris: la RTS envoie des gardes du corps avec ses journalistes

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Couvrir les manifestations en France est-il devenu plus dangereux que de partir en reportage en Afghanistan? La question peut sembler provocatrice. Pourtant, entre intimidations, invectives et parfois même coups, les violences contre les journalistes se multiplient. Depuis le début de la mobilisation des lycéens, une trentaine de journalistes ont été agressés ou empêchés d’exercer leur métier, dont plus de la moitié lors de la seule journée du 17 octobre, rappelle Reporters sans frontières (RSF).

Si bien que la RTS semble particulièrement préoccupée. Le service public fera appel à «deux agents de sécurité spécialisés dans la protection rapprochée» pour accompagner ses journalistes dans les rues de Paris ce samedi 24 octobre. Dans une publication sur LinkedIn, l'employée chargée de la sécurité a sollicité son réseau pour trouver deux gardes du corps.

A un internaute qui lui demandait: «Tu anticipes une réplique de samedi passé?», elle a répondu: «Je n’exclus rien et me soucie de nos journalistes.» Un dispositif pour le moins inhabituel. Blick a donc cherché à savoir ce qui se tramait au sein du service public. Ce type de mesure est-il courant à la RTS? La RTS craint-elle davantage d’être prise à partie par les manifestants ou par les forces de l’ordre? Et combien cela coûte-t-il?

Des agents de sécurité aussi pendant le No-G7

Interrogée sur ce mystérieux post LinkedIn – supprimé dans la matinée après nos sollicitations – la RTS confirme que des agents de sécurité accompagneront son équipe à Paris, soit la correspondante Tamara Muncanovic et un caméraman. «Lors de manifestations de grande ampleur présentant un risque, la RTS peut recourir par précaution à des agents spécialisés dans la protection, afin de permettre aux équipes d’exercer leur travail journalistique dans les meilleures conditions possibles», répond Christophe Minder, porte-parole du média.

Il précise que «le recours à des agents de sécurité privés n’est pas systématique. Il dépend de l’évaluation des risques». Pourquoi alors un tel dispositif ce samedi? «Une telle décision repose sur une appréciation préalable de la nature de l’événement et une analyse des risques identifiés, au cas par cas, selon la nature du reportage notamment.»

Quels sont, justement, les risques identifiés par la RTS dans les rues de la capitale française? Ses journalistes doivent-ils craindre les manifestants ou la police? «La RTS évalue les risques dans leur ensemble, sans établir de présomption à l’encontre des personnes qui manifestent ou des forces de l’ordre», fait valoir le média de service public. Combien coûte ce dispositif? La RTS refuse de répondre sur ce point et se contente d’indiquer que «ces prestations relèvent des frais courants de l’entreprise».

On apprend par ailleurs que «du personnel de sécurité de la RTS et des agents privés» accompagnaient déjà ses journalistes le 14 juin dernier, lors de la grande manifestation No-G7 à Genève.

Des violences policières aussi contre la presse

Mais la présence d'agents de sécurité aux côtés des journalistes de la RTS suffira-t-elle à les protéger d'éventuelles violences? Lors de la dernière mobilisation, samedi 17 octobre, plusieurs journalistes ont rapporté avoir été blessés par les forces de l'ordre. C’est le cas de Mathias Enthoven, journaliste et cofondateur du média en ligne Blast, hospitalisé après avoir été touché à l’abdomen par une grenade de désencerclement, comme il le raconte sur X.

Adrien Pittore, journaliste et photographe pour l’agence Sipa Press, souligne, quant à lui avoir été menacé par un policier, LBD à bout touchant, alors qu’il aurait été clairement identifiable comme journaliste. Enfin, «Libération» a révélé ce vendredi le cas d’Ahmed Benmezroua, 25 ans, grièvement blessé à la jambe droite à proximité de la place de la République. Il aurait été atteint par l’éclat d’une grenade explosive.

Au-delà des agressions physiques, les journalistes subissent aussi intimidations et fouilles. Le média en ligne StreetPress en aurait fait les frais: samedi 17 octobre, vers 10h, l’un de ses journalistes aurait été fouillé par un agent de la BRAV-M aux abords de la gare de Lyon, à Paris. Un contrôle jugé «violent» par la rédaction. Autre exemple: une journaliste du média en ligne de gauche Blast s’est vu «saisir l’intégralité de son matériel de protection par la police. Et ce malgré la possession d’une carte de presse», dénonce le média.

Dix ans de risques sur le terrain?

Une autre partie des violences serait aussi le fait des manifestants. Samedi, une journaliste d’Euronews a été encerclée par un groupe de personnes qui lui a arraché son micro. Une reporter indépendante a également été agressée: selon son témoignage, publié sur les réseaux sociaux, un manifestant aurait brisé sa caméra.

Le phénomène n’est pas nouveau. En 2021 déjà, «Le Monde» recueillait les témoignages de journalistes pris pour cible. Le constat tiré: depuis les mobilisations contre la loi Travail en 2016, et plus encore depuis le mouvement des «gilets jaunes», couvrir une manifestation n’est pas sans risque.

Des violences condamnées

Le Syndicat national des journalistes français (SNJ) s’est justement exprimé ce vendredi 23 octobre sur les violences visant la presse. Il les condamne «avec la plus grande fermeté» et rappelle le rôle des reporters sur le terrain. «Ces derniers sont là pour documenter, au plus près du terrain, la crise que traverse la France. Sans eux, pas d’écho aux mouvements sociaux ou à la manière dont agissent les forces de l’ordre ou les casseurs. S’en prendre aux journalistes n’effacera pas la réalité. Forces de l’ordre ou manifestants: nul ne peut s’arroger le droit de décider ce qui peut être vu et ce qui doit être passé sous silence.»

Mais le syndicat appelle aussi les rédactions à «redoubler de rigueur» et rappelle que «le sensationnalisme ne peut pas tenir lieu de ligne éditoriale». Avant de trancher: «Aucun reportage ne mérite d’y laisser la vie.»