Un média numérique inédit, Courant, sera lancé en mars 2027 à Genève. Dirigé par Marc Renfer, lauréat du Swiss Press Award, il promet une couverture complète et innovante de l'actualité locale.

Un nouveau média local et indépendant arrive à Genève en 2027

Un nouveau média local et indépendant arrive à Genève en 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Un nouveau média numérique dédié à l'information genevoise verra le jour début 2027. Emmenée par le journaliste Marc Renfer, la rédaction de Courant couvrira «de manière innovante» l'actualité du canton au fil de la journée et proposera des enquêtes.

Son ambition est de «réunir l’info genevoise en un seul endroit», selon un communiqué. Marc Renfer, co-lauréat du Swiss Press Award 2026 pour une enquête sur la fraude électorale à Vernier, vise mars 2027 pour le lancement en ligne de Courant, a-t-il précisé mardi à Keystone-ATS.

«Proche des préoccupations des Genevois»

La rédaction sera composée de professionnels expérimentés, assure-t-il. «Aujourd’hui, l’information sur Genève est éparpillée et incomplète. Nous voulons la réunir en un seul endroit, pour que chacune et chacun sache ce qui se passe au coin de sa rue et se décide dans sa commune et son canton», explique le journaliste, qui a notamment travaillé à la Tribune de Genève et à la RTS.

Courant sera édité par une association à but non lucratif. Son objectif est d’être financé, à terme, majoritairement par ses membres. «Nous allons multiplier les sources de financement», a précisé Marc Renfer, qui est convaincu qu’un modèle économique viable existe pour l’information locale.

Un autre nouveau média est annoncé pour le début de l'année prochaine à Genève. Après la fin du GHI en décembre prochain, le groupe ESH Médias, éditeur notamment du Nouvelliste, d'Arcinfo et de La Côte, prépare un nouvel hebdomadaire «proche des préoccupations des Genevois».