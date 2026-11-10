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«Rectifier le tir»
Coupes chez Swissinfo: la colère gagne Berne après 15 licenciements!

Une cinquantaine de personnes ont manifesté mardi à Berne contre les coupes budgétaires imposées à Swissinfo par la Confédération. Quinze employés sont licenciés ou en pré-retraite, avec la suppression de plusieurs offres linguistiques.
Publié: il y a 3 minutes
Swissinfo amputé de moitié avec 15 départs qui font descendre la rue.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération doit maintenir dans son entier l'offre internationale de la SSR, en renonçant aux licenciements chez Swissinfo. Une cinquantaine de personnes ont protesté mardi à Berne contre les coupes annoncées la semaine passée par le Conseil fédéral.

L'accord de prestations 2027-2030 entre la Confédération et la SSR entraîne une réduction budgétaire de 8,3 millions de francs pour Swissinfo (de 18,8 à 10,5 millions). En conséquence, 12,7 postes à équivalent plein temps seront supprimés au sein de la rédaction de la plateforme en ligne multilingue. Concrètement, quinze personnes sont licenciées ou vont partir en pré-retraite.

«SSR = Société suisse de réduction»

«La Suisse a besoin d'une voix forte à l'international» ou «SSR = Société suisse de réduction»: munis de slogans devant le bâtiment de Swissinfo, les protestataires ont dénoncé la suppression de l'offre en portugais et en japonais, ainsi que celle de la plateforme tvsvizzera.it.

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Deux journalistes japonaises de Swissinfo ont souligné que leur travail est une source d'informations «indispensable», dans leur langue maternelle, pour beaucoup de Japonais. Des personnes peu familières avec la Suisse, à qui «on explique ce qu'est un référendum, une initiative, la démocratie directe ou la neutralité».

La perte de cette rédaction signifie une perte de compréhension et d'amitié entre les deux pays, ont-elles relevé. Et d'ajouter que transmettre une information en japonais n'est pas qu'une question de langue, mais aussi de culture et de perspective.

Au Parlement de «rectifier le tir»

La représentante du Syndicat suisse des médias (SSM) Eva Ermatinger s'est dite «furieuse» et a exprimé sa «solidarité avec les collègues touchés par ces coupes massives». «Derrière tout licenciement, il y a un être humain et de l'expérience dans le métier.»

Elle a encore dénoncé une décision «inacceptable et anti-démocratique» alors que le Parlement s'est prononcé en mars contre toute suppression ou réduction du soutien à Swissinfo. Et de rappeler l'importance de ce média dans le contexte géopolitique actuel, accentué par la désinformation.

Les protestataires ont appelé les Chambres fédérales à «rectifier le tir», comme elles l'ont déjà fait une fois. La conseillère nationale Andrea Zryd (PS/BE) était présente, tout comme le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH).

La Bernoise a regretté la décision du gouvernement et le fait que la SSR n'ait pas choisi une autre voie. Alors qu'on investit des milliards dans l'armée, la défense des valeurs suisses via Swissinfo permet aussi d'assurer la démocratie et la sécurité, selon elle.

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