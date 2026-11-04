DE
FR

Plus que huit langues
Le Conseil fédéral rabote son soutien à Swissinfo

Le Conseil fédéral réduira dès 2027 le soutien à Swissinfo: l’offre passera de dix à huit langues, avec la suppression du portugais et du japonais. La présence suisse sur 3sat sera aussi abaissée.
Publié: il y a 2 minutes
Swissinfo passe à huit langues avec un accord de prestations resserré.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le soutien fédéral à Swissinfo sera réduit. Dans l'accord de prestations 2027-2030 validé mercredi, le Conseil fédéral a décidé de ne garder les programmes qu'en huit langues, contre dix actuellement. En outre, la part suisse dans la programmation de 3sat va baisser.

Swissinfo permet à la SSR de proposer des informations aux publics à l'étranger. Ce service comprend une offre en ligne multilingue ainsi que des prestations journalistiques destinées aux chaînes de télévision internationales TV5 Monde et 3sat.

L'offre en portugais et en japonais sera supprimée. Le portail en ligne comprendra les trois langues nationales (allemand, français, italien) et cinq langues internationales (anglais, espagnol, chinois, russe, arabe). La plateforme tvsvizzera.it sera aussi supprimée.

Quant à la part suisse dans la programmation de 3sat, elle passera de 10 à 8%. Celle pour TV5 Monde reste inchangée à 9%. En outre, la Confédération prendra entièrement en charge la contribution obligatoire de la Suisse à TV5 Monde pour la période 2027–2030.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus