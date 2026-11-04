Le Conseil fédéral réduira dès 2027 le soutien à Swissinfo: l’offre passera de dix à huit langues, avec la suppression du portugais et du japonais. La présence suisse sur 3sat sera aussi abaissée.

Le Conseil fédéral rabote son soutien à Swissinfo

Le Conseil fédéral rabote son soutien à Swissinfo

ATS Agence télégraphique suisse

Le soutien fédéral à Swissinfo sera réduit. Dans l'accord de prestations 2027-2030 validé mercredi, le Conseil fédéral a décidé de ne garder les programmes qu'en huit langues, contre dix actuellement. En outre, la part suisse dans la programmation de 3sat va baisser.

Swissinfo permet à la SSR de proposer des informations aux publics à l'étranger. Ce service comprend une offre en ligne multilingue ainsi que des prestations journalistiques destinées aux chaînes de télévision internationales TV5 Monde et 3sat.

L'offre en portugais et en japonais sera supprimée. Le portail en ligne comprendra les trois langues nationales (allemand, français, italien) et cinq langues internationales (anglais, espagnol, chinois, russe, arabe). La plateforme tvsvizzera.it sera aussi supprimée.

Quant à la part suisse dans la programmation de 3sat, elle passera de 10 à 8%. Celle pour TV5 Monde reste inchangée à 9%. En outre, la Confédération prendra entièrement en charge la contribution obligatoire de la Suisse à TV5 Monde pour la période 2027–2030.