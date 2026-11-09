Consternation. C'est le sentiment des employés de Swissinfo face à l'ampleur des coupes de 44% dans leur budget. Ils blâment la directrice Susanne Wille. Une action de protestation aura lieu ce 10 novembre. Au Parlement, Pascal Broulis et Sarah Wyss sont déterminés à faire échouer ce projet.

Myret Zaki Journaliste Blick

Swissinfo pensait son avenir assuré jusqu'en 2030. Mais le portail d'information multilingue de la SSR déchante. Le nouvel accord de financement conclu avec la Confédération garantit certes son maintien pendant quatre ans, mais au prix de coupes massives. Son budget sera amputé de 44% avec 24% de personnel en moins (13 équivalents plein temps), et il devra abandonner ses offres en portugais et en japonais, en plus de sa plateforme italophone TVSvizzera.

Parlement «outrepassé», selon les syndicats

Problème: en mars dernier, le Parlement s'était opposé à toute suppression de la contribution fédérale à Swissinfo. Un vote interprété par les employés comme un signal clair en faveur de son maintien, y compris financier. La réduction de près de moitié de son budget crée donc un sentiment de trahison au sein de la rédaction, très remontée contre la SSR, a appris Blick.

«Nous sommes consternés par l’ampleur des coupes qui frappent Swissinfo, réagit Katy Romy, journaliste à Swissinfo et présidente du groupe Swissinfo pour le syndicat des médias SSM. La SSR et le Conseil fédéral ont décidé de réduire de moitié notre budget en ignorant la volonté du Parlement, qui avait refusé en mars de couper dans notre budget. C’est inacceptable et antidémocratique.» La SSR fait peser sur Swissinfo un effort d'économies disproportionné, dénonce Katy Romy, allant au-delà des réductions demandées par la Confédération. «Rien ne justifie qu'un média représentant une part aussi modeste du budget de la SSR soit touché avec une telle brutalité.»

La décision provoque également la colère de plusieurs élus, dont Pascal Broulis (PLR/VD), Isabelle Chassot (Le Centre/FR) et Sarah Wyss (PS/BS). «Je suis surpris, nous répond le conseiller aux Etats Pascal Broulis. Nous avons eu un débat clair dans les deux Chambres, qui se sont prononcées à une large majorité contre les coupes dans l'offre internationale de la SSR. Pourquoi faudrait-il revoter?». Il déplore que Swissinfo fasse les frais d'économies plus importantes que prévu, alors que les réductions touchant d'autres entités de la SSR sont moins sévères. Il juge regrettable l'abandon du portugais et du japonais, deux langues très importantes pour la Suisse. «A une époque où les fausses informations prolifèrent, il est dommage d'affaiblir un média reconnu et qui fonctionne», souligne-t-il.

Mais la bataille politique n'est pas terminée. Si le Parlement a refusé en mars de supprimer la contribution fédérale à l'offre internationale de la SSR, il doit encore adopter le budget de la Confédération pour 2027, lors de la session d'hiver.

Pascal Broulis et Sarah Wyss mobilisés

A cette occasion, les élus vont tenter de rétablir les moyens financiers nécessaires au maintien de Swissinfo dans sa forme actuelle. Pascal Broulis entend défendre cette position au sein de la Commission des finances dès ce 11 novembre, avant les débats budgétaires prévus dès le 30 novembre au Conseil national et dès le 7 décembre au Conseil des Etats. «Nous allons nous battre pour revenir au plan initial, sans les coupes. Je ne suis pas sûr que nous parviendrons à convaincre le plénum, mais j'espère que mes collègues ne vont pas déposer les armes», déclare-t-il à Blick.

«C'est un signal très négatif pour la démocratie et pour les médias indépendants, réagit de son côté Sarah Wyss (PS/BS), qui elle aussi entend faire respecter la volonté initiale du Parlement. Il est important que nous puissions continuer à partager nos valeurs avec le reste du monde. Le Parlement a clairement dit qu'il ne voulait pas de réduction pour Swissinfo, et ce n'est pas respectueux de la part de la SSR et du Conseil fédéral de passer outre. Il faudra donc revoter en commission ce 11 novemb re , puis le Parlement décidera lors de la séance d'hiver.»

«Coup de poignard dans le dos» pour Swissinfo

Une source parmi les employés nous parle d'un «coup de poignard dans le dos par la SSR, qui nous a complètement lâchés». Pour des membres de la rédaction, il était «plus facile» de taper sur Swissinfo qu’ailleurs. «Ils en ont profité pour faire le ménage et tout a été fait pour que ça passe inaperçu».

A l'interne, certains employés perçoivent également un changement de cap à la tête de la SSR. Selon eux, l'ancien directeur général Gilles Marchand se montrait sensible aux enjeux de la Suisse de l'étranger et de la Genève internationale, une attention qu'ils ne retrouvent pas chez Susanne Wille, qui lui a succédé il y a deux ans. Les licenciements, qui ont été signifiés le jour même aux personnes concernées, traduisent en outre des méthodes de management «brutales, surtout pour le service public», dénoncent des employés.

La rédaction organise une action de protestation ce mardi 10 novembre à 12h devant les locaux de Swissinfo/SRF à Berne pour dénoncer ces mesures.

Mission jugée «sérieusement compromise»

Au moment où la plateforme se retrouve touchée manière disproportionnée par les économies décidées, l’Université de Zurich a désigné Swissinfo comme le meilleur média en ligne de Suisse en termes de qualité. En outre, Swissinfo a plus que doublé son audience annuelle depuis 2014.

Concernant l’avenir, «il est pour l’instant difficile de l’entrevoir, estime Katy Romy. Aujourd'hui, nos pensées vont avant tout aux quinze collègues directement touchés par ces suppressions de postes. Nous sommes des journalistes passionnés, engagés au service d'une information indépendante sur la Suisse. Mais avec 50% de moyens en moins, notre capacité à remplir cette mission et à maintenir la qualité de notre offre est sérieusement compromise».