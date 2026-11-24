Le procureur général Eric Kaltenrieder a requis trois ans de prison, dont un ferme, contre Michaël Buffat. Au terme de deux jours d'audience, l'accusation dénonce un cycle de violences et d'emprise, tandis que la défense du conseiller national UDC fustige un procès déjà joué dans les médias.

«Je porte mes coups en bijoux»: le procureur général dénonce l'emprise, la défense de Michaël Buffat contre-attaque

«Je porte mes coups en bijoux»: le procureur général dénonce l'emprise, la défense de Michaël Buffat contre-attaque

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

«Je porte mes coups en bijoux.» Dans son réquisitoire, mardi à Renens, le procureur général Eric Kaltenrieder reprend cette formule de l'épouse de Michaël Buffat. Les cadeaux qui suivaient les disputes, selon l'accusation, n'étaient pas seulement des preuves d'amour: ils participaient d'un cycle de violences. Quelques heures plus tard, Me Filliez-Bonnard, avocate du conseiller national UDC, y voit au contraire une formule «hypocrite». «On porte les coups en bijoux, mais quand on reçoit des bijoux, on ne dit pas qu'on n'en veut pas. De qui se moque-t-on?»

Après deux jours d'audience et l'examen de plus de 20'000 pages de messages et de courriels, les débats sont désormais clos. Le conseiller national vaudois Michaël Buffat conteste les violences reprochées. Son épouse, également prévenue, affirme s'être défendue dans une relation sous emprise.

Pour le procureur, un cycle de violences

Le réquisitoire d'Eric Kaltenrieder est sévère, mais aussi méthodique et poignant. Plutôt que de détailler chaque fait, le procureur décrit le mécanisme des violences domestiques: la tension qui monte, la crise, puis la «lune de miel» des excuses, des promesses et des attentions. Avant que le cycle ne recommence.

Il décrit un mari autrefois prévenant, qui emmenait les enfants au football ou au manège, puis aurait fait régner la peur. Ses beaux-fils, selon les témoignages, auraient appris à écouter les disputes en jouant à la console, le son baissé, pour savoir s'il fallait intervenir. Il évoque les insultes, la surveillance, les appels répétés et les obstacles dressés pour empêcher sa femme de partir. «Ne pas avoir le choix de faire autrement, ce n'est pas une invitation», souligne le procureur à propos des vélléités de Michaël Buffat de se joindre à toutes les soirées où sa femme était présente.

Pour lui, les messages dans lesquels l'élu UDC reconnaissait des violences et promettait de se soigner pèsent lourd. L'élu affirme aujourd'hui qu'il écrivait ce que son épouse voulait entendre pour éviter les disputes. Le procureur n'y croit pas: ces aveux ont été rédigés bien avant toute idée de plainte pénale. Il invoque aussi les accusations similaires d'une précédente compagne, dont la plainte avait fait l'objet d'une non-entrée en matière en raison de sa tardiveté.

Pour lui, quelques imprécisions n'effacent ni la constance du récit de l'ex-compagne du politicien, ni les séquelles médicales documentées. Et le fait qu'elle ait elle-même porté des coups ne change pas, selon lui, leur contexte. Elle tentait de se dégager ou de se protéger. Il demande donc son acquittement pour les lésions corporelles qui lui sont reprochées, au titre de la légitime défense.

Mais il ne la disculpe pas de tout. Le Ministère public requiert contre elle 30 jours-amende à 30 francs pour avoir enregistré sans autorisation des conversations et pour contrainte, estimant qu'elle a menacé de parler à la presse afin d'obtenir rapidement 100'000 francs dans le cadre du divorce. Contre Michaël Buffat, il demande 36 mois de prison, dont 12 ferme et 24 avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration.

«Quand on ne peut pas fuir, on se bat»

Me Jessica Preile, avocate de l'épouse, rejoint largement la lecture du Ministère public sur les violences. Elle s'attache surtout à une distinction: on ne peut, selon elle, mettre sur le même plan les coups d'un conjoint qui cherche à contrôler et ceux d'une femme qui tente de s'échapper. «Flight or fight», résume-t-elle: quand la fuite est impossible, reste le combat.

Elle oppose les mots anciens de l'élu à sa défense actuelle. «C'est ma responsabilité que je sois violent et c'est ma responsabilité de me soigner», écrivait-il à son épouse en 2016. Lundi, il expliquait pourtant avoir fait ces aveux uniquement pour avoir la paix. «Si je résume, il écrit à de nombreuses reprises à son épouse qu'il s'excuse, qu'il reconnaît, qu'il veut changer, or tout ça, c'est du vent», ironise l'avocate. Elle relève aussi le paradoxe d'un homme qui se demande pourquoi son épouse est restée avec lui si elle souffrait, alors qu'il assurait dans ses messages devoir changer.

Quitter le domicile, souligne-t-elle, ne suffit pas à sortir de l'emprise. Les retrouvailles et voyages après la séparation n'effacent pas la peur. Elle conteste également que les accusations de la précédente compagne aient été inventées de concert avec sa cliente dans un complot visant à «faire tomber» Michaël Buffat.

Sur les enregistrements non autorisés, son épouse accepte qu'une condamnation soit prononcée. Mais l'avocate s'oppose au procureur sur les 100'000 francs. Elle plaide un accord financier de divorce, assorti d'un délai, et non une menace de révélations médiatiques. Elle rappelle que sa cliente craignait elle-même la publication d'un article et n'a pas parlé à la presse. Elle demande enfin une indemnité pour tort moral. A la sortie du réquisitoire, rapporte Me Preile, sa cliente lui a confié qu'être reconnue comme victime par le procureur général représentait déjà «une victoire».

Un procès déjà fait?

Me Filliez-Bonnard, elle, attaque d'abord le cadre même du procès. «Pour Monsieur Inconnu-au-bataillon, ce procès aurait duré une demi-journée et le procureur général ne se serait pas déplacé.» Puis cette question: «Existe-t-il encore une place pour la présomption d'innocence pour une personnalité publique accusée de violence conjugale en 2026?» Derrière l'élu, insiste-t-elle, se trouve «Michaël Buffat l'être humain».

Depuis lundi, Me Filliez-Bonnard et Eric Kaltenrieder s'écharpent, jusque sur la manière de poser les questions. Pour la défense, la notoriété de l'accusé pèse sur la procédure. Le procureur, lui, inscrit son intervention dans la lutte contre les violences domestiques. Mais leur désaccord porte surtout sur les preuves.

Pour Me Filliez-Bonnard, les 20'000 pages de correspondance ne révèlent ni contrôle systématique ni emprise financière. Elle évoque quelques échanges autour de la géolocalisation sur Snapchat, loin, selon elle, de la surveillance obsessionnelle décrite par l'accusation. Et elle rappelle les cadeaux, les voyages et les messages affectueux. La relation était conflictuelle, admet-elle en substance, mais la transformer en entreprise de domination reviendrait à ne retenir qu'une partie de l'histoire.

Crédibilité de la plaignante mise en doute par la défense

Surtout, elle s'en prend à la crédibilité de la plaignante et à ses échanges avec l'ancienne compagne de l'élu. Les deux femmes disent s'être soutenues après des expériences similaires. L'avocate y voit au contraire une volonté de vengeance et cite des messages évoquant un «plan» après le divorce. Elle relève aussi les variations qu'elle estime présentes dans certains récits, notamment celui d'une menace avec une arme. Pour la défense, la plainte tardive de cette ancienne compagne, qui n'avait pas donné lieu à une instruction, ne constitue pas une preuve.

A l'inverse du procureur, Me Filliez-Bonnard voit dans les 100'000 francs une contrainte bien réelle exercée sur son client, alors en campagne électorale et craignant des révélations dans les médias. Elle conteste enfin l'utilisation des enregistrements réalisés à son insu et demande l'acquittement de Michaël Buffat sur toute la ligne.

Le procureur décrit un homme qui aurait imposé sa loi; Me Preile, une femme contrainte de se défendre; Me Filliez-Bonnard, un couple dysfonctionnel dont l'homme aurait déjà été condamné par l'opinion publique. Lundi 30 novembre, le tribunal tranchera.