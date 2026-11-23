Le conseiller national vaudois Michaël Buffat fait face à la justice lundi. L'élu UDC doit répondre de violences conjugales envers son ex-compagne devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois.

ATS Agence télégraphique suisse

Michaël Buffat, conseiller national UDC doit, répondre de violences conjugales envers son ex-compagne devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, délocalisé pour l'occasion dans la salle d'audience cantonale de Renens. Il est jugé pour lésions corporelles simples, contrainte, menaces ainsi que séquestration et enlèvement. Son ex-compagne est aussi accusée, notamment de lésions corporelles simples. Tous deux sont présumés innocents.

Le Ministère public est représenté par le procureur général Eric Kaltenrieder, dont l'acte d'accusation décrit la liaison conflictuelle entre les deux prévenus. Ceux-ci se sont mariés en octobre 2015, juste avant l'élection de Michaël Buffat au Conseil national. Leur relation a été entrecoupée de séparations, jusqu'à une rupture définitive début 2024. Une procédure de divorce est en cours.

Une condamnation aurait des conséquences

Selon le Parquet, l'élu de 47 ans a maintenu une emprise sur son épouse durant toutes ces années. L'acte d'accusation évoque des menaces, des humiliations, du harcèlement ainsi que des violences, tant psychologiques que physiques. Pour l'heure, Michaël Buffat n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire, gardant ses déclarations pour la Cour. Son procès est prévu sur une journée et demie.

Le conseiller national, également ancien député vaudois (2007-2015), joue aussi son avenir politique avec ce procès. En cas de condamnation, l'UDC Vaud a indiqué qu'elle attendait une démission du parti et de ses mandats politiques.