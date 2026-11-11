Le conseiller national UDC vaudois Michaël Buffat comparaîtra le 23 novembre devant le tribunal du Nord vaudois pour des violences présumées envers son épouse, également poursuivie. Les deux prévenus sont présumés innocents.

Menaces, séquestration, enlèvement: le Parquet vaudois accable le conseiller national UDC Michaël Buffat

Menaces, séquestration, enlèvement: le Parquet vaudois accable le conseiller national UDC Michaël Buffat

Un jugement le 23 novembre

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Le conseiller national UDC vaudois Michaël Buffat devra répondre de violences présumées à l’encontre de son épouse, révèle la RTS. Il comparaîtra le 23 novembre devant le tribunal du Nord vaudois.

Selon l’acte d’accusation, plusieurs infractions sont retenues contre l’élu: lésions corporelles simples avec atteinte à la santé psychique, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement. S’ils devaient être confirmés, ces faits pourraient lui valoir jusqu’à cinq ans de prison.

Son épouse aussi sur le banc des accusés

L’épouse de Michaël Buffat n’échappe pas non plus aux poursuites. Elle est accusée de lésions corporelles avec atteinte à la santé psychique, d’enregistrement non autorisé de conversations et de contrainte.

Les violences auraient été commises au cours des quelque huit années de vie commune du couple, entrecoupées de plusieurs séparations. Les deux époux sont présumés innocents.

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