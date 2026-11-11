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Accusé de violences conjugales
Michaël Buffat se met en retrait de la direction de l'UDC Vaud

Accusé de violences conjugales, le conseiller national Michaël Buffat s'est mis en retrait de la direction de l'UDC Vaud. L'élu doit comparaitre le 23 novembre devant un tribunal pour violences conjugales.
Publié: il y a 45 minutes
Michaël Buffat doit être jugé pour violences conjugales.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC Vaud a été informée très récemment du renvoi du conseiller national Michaël Buffat devant un tribunal pour violences conjugales. Elle attend le verdict de la Cour avant de prendre une quelconque décision, rappelant la présomption d'innocence. L'élu mis en cause s'est spontanément mis en retrait de la direction de l'UDC vaudoise.

Joint par Keystone-ATS, Michaël Buffat explique qu'il «ne fera aucun commentaire. Je les garde pour le président du tribunal». Pour la suite, il dit attendre le verdict. Que fera-t-il en cas de condamnation ? «On verra. Pour l'heure, je me concentre sur le procès».

Informé récemment

Egalement contacté, le président de l'UDC et conseiller national Sylvain Freymond explique avoir appris «ces derniers jours» la tenue de l'audience du 23 novembre à Yverdon-les-Bains. «L'ensemble de la direction de l'UDC Vaud en a été informé mardi».

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Le président n'a pas lu l'acte d'accusation établi par le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder, qui décrit une situation d'emprise avec des violences tant physiques que psychologiques. Des éléments publiés dans la presse, il retient que «les faits rapportés sont graves et je les condamne. L'UDC Vaud dénonce fermement toute forme de violence conjugale, cela va de soi».

Une décision après le verdict

Le parti n'entend pas, à ce stade, prendre de décision concernant son conseiller national. «Pour l'instant, Michaël Buffat est présumé innocent. L'UDC Vaud attend le jugement dans deux semaines environ avant de prendre des mesures supplémentaires».

Devra-t-il démissionner s'il est condamné ? Pour Sylvain Freymond, «il est trop tôt pour se prononcer. La question ne se pose pas aujourd'hui, même si on ne peut pas l'exclure selon l'issue de la procédure», a-t-il ajouté. Le parti se positionnera une fois le jugement rendu.

En attendant, «Michaël Buffat s'est mis spontanément en retrait de la direction du parti», ajoute le président de parti, qui reconnaît que cette situation n'est «pas simple à gérer».

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