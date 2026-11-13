Mesures de substitution, interdiction de territoire, armes saisies: l'affaire Buffat devient toujours plus gênante pour l'UDC et le candidat Jean-François Thuillard, qu'a soutenu l'accusé dans une vidéo de campagne. Le parti a requis sa démission en cas de condamnation.

Myret Zaki Journaliste Blick

Pour l'UDC Vaud et le candidat au Conseil d'Etat Jean-François Thuillard, l'affaire Buffat devient toujours plus embarrassante. Ce 11 novembre, on apprenait la mise en accusation du conseiller national UDC le 9 mars dernier pour violences conjugales par le Ministère public vaudois. Michaël Buffat sera jugé ce 23 novembre. Blick a pu se procurer l'acte d'accusation contre le prévenu. Celui-ci révèle que des décisions judiciaires particulièrement sérieuses ont été prises à son encontre entre octobre 2024 et avril 2025, qui témoignent d'un risque élevé de récidive.

Nous avons aussi retrouvé une vidéo postée fin février par l'UDC Vaud, où le conseiller national Michaël Buffat faisait campagne avec enthousiasme pour Jean-François Thuillard.

Jean-François Thuillard, candidat UDC au Conseil d'Etat vaudois pour la complémentaire de mars dernier, et désormais pour les élections de 2027, était-il au courant des soupçons qui visaient déjà le conseiller national UDC, et qui étaient connus publiquement depuis octobre 2023?

Le démenti de Buffat est contredit

A l'époque, Michaël Buffat avait nié ses problèmes conjugaux dans «24 Heures». «Oui, nous sommes séparés et chacun a désormais son domicile, avait-il répondu à nos confrères. Mais nous nous entendons bien. Mon épouse n’a jamais séjourné à Malley-Prairie (centre d’accueil des victimes de violences familiales à Lausanne), c’est une rumeur. Il n’y a rien de vrai.»

Or les extraits de l'acte d'accusation rendus publics ce 11 novembre indiquent qu'elle avait bien fréquenté ce centre d'accueil pour victimes de violences conjugales, où elle a été suivie régulièrement. Puis en août 2024, elle déposait une plainte pénale, qui sera à l'origine du procès prévu à la fin du mois.

Aujourd'hui, alors que les élections de 2027 s'approchent, ce soutien soulève une question: que savait Jean-François Thuillard des accusations visant son collègue de parti? Contacté par Blick, le candidat répond: «Je ne vous cache pas que je suis un peu pris en otage avec cette histoire, dont j'ai appris la gravité par la presse. Il faut que je prenne un peu de recul afin d'analyser tout cela, à chaud je n'aime pas trop me prononcer, mais je suis totalement en phase avec le communiqué de presse de mon parti. Je condamne bien sûr toute violence quelle qu'elle soit, et encore plus conjugale, mais j'attends que la justice fasse son travail.» Publié ce 13 novembre, le communiqué de l'UDC Vaud indique qu'en cas de condamnation de Michaël Buffat, le parti attendra sa démission.

«Je vais comme mon parti attendre le jugement, ajoute Jean-François Thuillard, pour établir quel est le véritable niveau de gravité des faits.»

«Quand on est candidat à une fonction aussi importante que le Conseil d’Etat, qui nécessite une forte exemplarité, on doit se questionner sur la probité des personnes qui nous soutiennent publiquement, estime Oriane Sarrasin, députée et présidente du Parti socialiste vaudois. Nous savons aujourd’hui que Michaël Buffat a caché des choses à son parti ces dernières années. Et qu'il a même attendu la dernière minute pour prévenir de son procès. Cette attitude de dissimulation pour des soupçons aussi graves et une procédure aussi lourde devrait suffire à M. Thuillard pour prendre clairement ses distances, car une telle façon de fonctionner est problématique et n'a pas sa place en politique. Etre embarrassé aujourd'hui, c'est un peu léger. La prise de conscience ne peut pas être proportionnelle au risque médiatique et électoral, elle doit être rapide et claire.»

Des mesures graves et des armes saisies

En consultant l'acte d'accusation complet contre Michaël Buffat, Blick a pu identifier deux éléments sérieux. D'abord, on y découvre qu'entre octobre 2024 et avril 2025, Michaël Buffat a fait l'objet de «mesures de substitution à la détention provisoire»: destinées à atteindre les mêmes objectifs que la détention provisoire, ces mesures supposent des soupçons suffisants d'infraction ainsi qu'un motif de détention, comme un risque de récidive.

On y apprend aussi que Michaël Buffat a été interdit pendant plusieurs mois de pénétrer le territoire d'une commune vaudoise, et de toute forme de contact avec son ex-femme. «Ces informations indiquent que la justice a estimé que le risque que M. Buffat récidive était important et qu'il a été sujet à des mesures de contrainte, estime Oriane Sarrasin. Pourquoi ceci ne conduit-il pas son parti et M. Thuillard a prendre immédiatement leurs distances? C'est incompréhensible», juge la députée socialiste.

Autre élément qui interpelle, sept armes à feu ont été séquestrées par la police en décembre dernier à son domicile, qui constituent un arsenal conséquent pour un privé qui exerce dans la vie comme banquier et politicien: quatre fusils militaires (mousquetons), ainsi qu'un fusil de chasse et deux pistolets (des marques SIG et Erma-Werke). Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes souligne que la présence d'armes à feu au domicile constitue un facteur de risque important dans les situations de violence domestique.