Le procès du conseiller national UDC Michaël Buffat s'est ouvert ce lundi à Renens (VD). Accusé notamment de violences conjugales, l'élu reconnaît avoir frappé son épouse, mais affirme avoir agi pour se défendre. Les deux époux livrent des versions opposées des faits.

«Ça fait 10 ans que je me fais insulter dans tous les journaux du pays»

«Ça fait 10 ans que je me fais insulter dans tous les journaux du pays»

En bref Le procès du conseiller national UDC Michaël Buffat s'est ouvert ce lundi 23 novembre à Renens (VD). Il est notamment accusé de violences conjugales, de menaces et de séquestration.

L'élu reconnaît avoir donné des gifles et des coups de pied à son épouse, mais affirme avoir agi pour se défendre. Il conteste les accusations les plus graves.

Son épouse, également prévenue dans cette affaire, livre une version opposée. Elle décrit huit années marquées par les violences et l'emprise psychologique

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

«Mais comment en est-on amené à donner des claques et des coups de pied à sa femme?» C'est toute la question à laquelle tente de répondre Donovan Tésaury, premier président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ce lundi 23 novembre, le procès du conseiller national UDC Michaël Buffat s'est ouvert devant une salle comble, à Renens, où l'audience a été délocalisée pour accueillir le public et les nombreux médias.

Le vice-président du groupe parlementaire UDC aux Chambres fédérales est poursuivi pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte et séquestration, à l'encontre de son épouse, dont il est en instance de divorce. Cette dernière comparaît également comme prévenue, accusée de lésions corporelles simples qualifiées, d'enregistrement non autorisé de conversations et de contrainte. Tous deux contestent, du moins en partie, le récit de l'autre.

Durant cette première matinée, le tribunal cherche à comprendre comment la violence physique semble être la seule manière de calmer une épouse présentée par l'élu UDC comme ayant tendance à «péter un plomb» après avoir bu du champagne.

Mariés en octobre 2015, quelques jours avant l'élection de Michaël Buffat au Conseil national, les deux époux se séparent une première fois dès décembre 2016. Ils se retrouvent quelques mois plus tard, avant une nouvelle rupture en 2022. En avril 2023, son épouse quitte définitivement le domicile conjugal. Ils continuent néanmoins à se fréquenter jusqu'en février 2024.

Des coups pour se défendre

Michaël Buffat conteste les accusations portées contre lui. Il ne nie pourtant pas que leur vie commune a été émaillée de violences. Lors de précédentes auditions, l'élu avait reconnu «des bagarres, des engueulades», ainsi que «des altercations mutuelles» quand «elle lui venait contre». Il avait également admis, face au procureur général, avoir injurié son épouse et lui avoir donné des gifles et des coups de pied, rappelle le président de la Cour.

L'élu estime ne pas avoir suffisamment pu s'expliquer devant le procureur. Il raconte avoir été éprouvé par l'intervention de la police à son domicile, à six heures du matin, alors qu'il venait de subir une opération après une fracture du bras et de l'épaule. «Ma seule envie c’était de partir», explique-t-il à propos de son audition.

Mais le président veut comprendre ce qui, au cours d'une dispute conjugale, peut conduire un homme à frapper sa femme. «C’est un peu un réflexe de défense. Elle vient vers moi, c’était de la colère, des bagarres de couple. C’était pas des claques fortes, elle n’a jamais eu des marques, des bleus. Contrairement à elle qui utilisait toujours un objet pour me lancer contre (sic)», répond le conseiller national.

Pour Michaël Buffat, ces gestes s'inscrivent dans une relation particulièrement conflictuelle, avec une femme qu'il décrit comme agressive et prompte à le provoquer. Elle lui aurait notamment donné des coups dans les parties génitales et régulièrement cherché l'affrontement. Il affirme avoir réagi pour se défendre.

L'acte d'accusation décrit pourtant des faits autrement plus graves: des gifles et des coups de pied ayant occasionné des hématomes, une fracture à un doigt, mais aussi deux épisodes au cours desquels Michaël Buffat, présumé innocent, aurait tenté d'étrangler son épouse. Des accusations qu'il conteste.

Des lettres qui interrogent

Le président confronte alors l'élu à ses propres écrits. Le 1er janvier 2017, après leur première séparation, Michaël Buffat adresse à son épouse un courriel dans lequel il promet une nouvelle année sans violences, physiques ou psychologiques.

L'élu UDC écrit: «La violence putain, ça me fait mal de savoir que tu as eu peur de moi. J’aurais plutôt dû être ton refuge et j’ai été l’inverse. Quand on tape 'violence conjugale' sur Google le premier site dit que des solutions existent. Ouf. Je sais très bien que j’ai en moi la solution.»

Pourquoi avoir employé des mots aussi explicites s'il considère aujourd'hui que leurs violences étaient mutuelles? Michaël Buffat explique qu'il écrivait ce que son épouse souhaitait entendre. Selon lui, c'était le seul moyen de l'apaiser.

Trainé dans la boue, l'élu veut se faire entendre

Le conseiller national finit par exprimer son exaspération. «Ça fait 10 ans que je me fais insulter dans tous les journaux du pays. Elle se tapait une bouteille de champagne tous les soirs, elle devenait complètement folle et elle me sautait dessus. Je suis trainé dans la boue, j’ai jamais rien dit. J’ai aussi le droit de donner ma version des faits et dire ce que je vivais à la maison.»

Son épouse aurait notamment jeté son assiette par terre en lui disant de manger avec les chiens, dénigré sa maison, une «villa ça-me-suffit», ou l'aurait traité de «nul» pour ne pas avoir fréquenté l'université. Lui reconnaît qu'il lui arrivait de l'insulter en retour.

Il rapporte également les propos de l'ancien mari de son épouse, qui lui aurait confié qu'elle savait toujours appuyer là où cela faisait mal. «Ça m’a marqué», assure-t-il. Le président reste perplexe: «Je ne comprends toujours pas pourquoi il n’y avait pas d’autre solution que les gifles et les coups de pied.»

La peur au cœur des débats

Une autre difficulté apparaît lorsque le tribunal aborde la question des suivis psychothérapeutiques. Michaël Buffat indique avoir consulté deux spécialistes à la demande de son épouse.

S'il a interrompu ces séances, tout en faisant croire à son épouse qu'il continuait à consulter, c'est parce qu'il n'en retirait aucun bénéfice particulier. A ses yeux, les difficultés du couple relevaient principalement de leur incompatibilité. Il assure d'ailleurs que plusieurs anciennes compagnes ont attesté qu'il n'avait jamais été violent avec elles.

L'une d'elles avait toutefois déposé plainte contre lui en 2015 pour des faits similaires. Comme l'écrivait «24 heures», cette femme, entendue début 2016 par un procureur valaisan, relatait notamment «un coup de poing» à la mâchoire et «un coup de boule» au visage. L'élu UDC l'aurait également «serrée au niveau du cou» et aurait pointé un pistolet sur elle, «en déclarant que si elle partait, il appuierait sur la détente». Cette plainte, jugée tardive, avait été classée.

Deux récits d'une même relation

Le fossé entre les deux versions ne s'arrête pas aux violences physiques. Il touche aussi à leur perception mutuelle de l'autre: qui manipule, qui est victime. Au sujet de la peur dont son épouse faisait état dans ses messages, Michaël Buffat y voit une manière de lui faire porter le chapeau après leurs disputes.

Même scepticisme devant les certificats médicaux évoquant des troubles post-traumatiques, qu'il estime établis pour étayer sa plainte. «Elle a fait des études en psychologie, elle savait tout à fait quoi dire à la psychologue», avance l'élu. Il s'étonne enfin qu'une femme qui affirme avoir vécu dans la peur ait continué à le fréquenter et à voyager avec lui après leur séparation. «Moi, je n’aurais pas envie de partir en vacances avec mon bourreau», conclut-il.

Violence discutée au sein du couple

Visiblement émue, l'ex-compagne de Michaël Buffet prend ensuite la parole. C'est la première fois qu'elle se retrouve dans la même pièce que son ancien compagnon depuis le début de la procédure. Très entourée par ses enfants et son avocate pendant les interruptions d'audience, elle présente une version bien différente de leur vie commune.

«Il ne dit pas la vérité. Quand Monsieur Buffat m’attaquait ou m’agressait, j’étais dans une démarche d’apaisement. Au bout de quelques années, je lui ai dit: 'J’en ai marre que tu me tapes ou m’insultes: je vais me défendre'. On en parlait beaucoup, de sa violence, il disait toujours qu’il allait se faire soigner. C’était mon deuxième mariage, j’avais envie que ça fonctionne.»

Cette enseignante raconte une emprise vécue durant huit années de vie commune, une obligation, relate-t-elle, de dire où elle est, ce qu'elle fait, à quelle heure elle rentre. Elle ne «sait plus fonctionner toute seule» au moment de la séparation, lorsqu'elle quitte le domicile conjugal. Elle aime encore un peu cet homme qui lui promet qu'il va changer, qu'elle est la femme de sa vie.

«Laisser une trace»

Ainsi, son parcours vers la justice n'a pas été immédiat. Dès mai 2023, quelques semaines après avoir quitté le domicile conjugal, elle prend contact avec le centre d'accueil MalleyPrairie, spécialisé dans les violences domestiques. Elle assure ne pas envisager, à ce moment-là, de déposer plainte.

Elle redoute notamment les conséquences médiatiques d'une procédure visant un conseiller national. Elle dit avoir été sollicitée avec insistance par des journalistes après que leur séparation a été rendue publique, et vouloir protéger sa vie privée.

A MalleyPrairie, elle indique pourtant vouloir «laisser une trace». Le président de la Cour lui demande ce qu'elle entend par là. «S’il me flingue, j’aurais dit quelque part qu’il était violent.» Le procès se poursuit toute la journée du lundi 23 novembre, ainsi que mardi.