Le Ministère public requiert 36 mois de prison, dont 12 ferme, contre le conseiller national UDC Michaël Buffat, notamment pour violences et menaces envers son épouse. Il demande l’acquittement de celle-ci pour les lésions corporelles reprochées.

Le procureur général requiert un an de prison ferme contre Michaël Buffat

Le procureur général requiert un an de prison ferme contre Michaël Buffat

En bref Au procès, l’épouse de Michaël Buffat l’accuse de l’avoir menacée avec un pistolet et empêchée de partir; le conseiller national UDC conteste ces faits

L’épouse affirme que les messages de Michaël Buffat témoignent d’une surveillance, tandis que sa défense y voit des échanges réciproques; elle reconnaît avoir utilisé des objets pour se défendre

Le procureur requiert contre Michaël Buffat 36 mois de prison, dont 12 ferme, et demande l’acquittement de son épouse pour les violences reprochées, mais 30 jours-amende à 30 francs pour enregistrement non autorisé et contrainte liée à 100'000 francs obtenus de son mari

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un pistolet sorti pour «rigoler» ou une scène qui n'a jamais existé? Des dizaines de messages pour surveiller son épouse ou de simples échanges conjugaux? Ce mardi 24 novembre, au deuxième jour du procès de Michaël Buffat, sa future ex-épouse a été confrontée à ses propres déclarations. Lui est accusé de lésions corporelles simples avec atteinte à la santé psychique, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, et elle de lésions corporelles avec atteinte à la santé psychique, d’enregistrement non autorisé de conversations et de contrainte.

Depuis lundi, les deux anciens compagnons racontent un même mariage, mais rarement la même histoire. Reste au tribunal à établir les faits, mais aussi à apprécier ce que chacun a pu vivre et ressentir au cours de cette relation.

Un pistolet «pour rigoler»

A la demande du président Donovan Tésaury, l'épouse de Michaël Buffat revient notamment sur un épisode qui l'aurait profondément effrayée. Un soir, alors qu'elle préparait le repas, son mari remonte de la cave avec un pistolet. «Tu ferais quoi si je tirais maintenant?», lui aurait-il demandé. Elle raconte être restée tétanisée. C'était «pour rigoler», lui aurait ensuite expliqué Michaël Buffat.

L'élu conteste catégoriquement cette scène. Il assure qu'aucun pistolet ne se trouvait dans la cave de sa maison, où il entreposait des fusils décoratifs dans son carnotzet. La question des armes n'est pas anodine, l'élu étant notamment poursuivi pour menaces qualifiées. Il bénéficie de la présomption d'innocence.

Empêchée de partir

Autre point de désaccord, ces épisodes au cours desquels l'ex-épouse du conseiller national affirme avoir été empêchée de quitter une pièce ou le domicile conjugal. Elle raconte que Michaël Buffat se plaçait devant les portes lors des disputes, parfois pendant près d'une heure.

Elle revient ainsi sur un épisode où, réfugiée dans une chambre, elle aurait saisi un tiroir pour faire barrage entre son mari et elle. Michaël Buffat l'aurait violemment repoussé contre elle, lui fracturant l'auriculaire. Elle reconnaît avoir utilisé des objets pour se défendre, notamment une cravache appartenant à sa fille, qui pratiquait l'équitation. Ces gestes font eux aussi partie des accusations de violences portées contre elle.

Michaël Buffat livre une version inverse des événements. Selon lui, c'est son épouse qui le suivait pendant les disputes et l'empêchait de s'éloigner. Il reconnaît avoir parfois cassé des objets, notamment un téléphone portable et un plat à salade, tout en soulignant qu'il les remplaçait rapidement. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait brisé le téléphone de son épouse, l'élu nie avoir agi par jalousie. Elle venait, explique-t-il, de recevoir un message d'un amant supposé. «Ça ressemble beaucoup à un problème de jalousie...», souligne le président.

Combien de message pour faire peur?

La matinée se poursuit avec les questions de Me Filiez-Bonnard, conseil de Michaël Buffat. L'avocate s'intéresse particulièrement aux messages échangés par les époux. Pour l'ex-épouse, ils étayent les accusations de surveillance et de harcèlement.

Pour Me Filiez-Bonnard, leur fréquence ne raconte pas nécessairement, à elle seule, la pression ressentie. Là où la défense du parlementaire voit des conversations réciproques et parfois moins insistantes que ce qui a été décrit, l'épouse affirme avoir vécu dans l'obligation permanente de rendre des comptes.

«Je suis triste pour elle»

A mesure que les auditions avancent, le tribunal revient à une question qui traverse les deux journées. Que reste-t-il, chez chacun, de cette relation?

Interrogé par le président sur les sentiments qu'il éprouve aujourd'hui envers son épouse, Michaël Buffat hésite. Il ne sait pas vraiment s'il lui en veut. Il reconnaît qu'elle a souffert et regrette, avec le recul, qu'ils ne se soient pas séparés plus tôt. «Je suis triste pour elle, dit-il. De ce qu’elle a pu vivre avec moi, des trucs où on s’est mal compris.» Puis, s'adressant directement à son épouse, il lui lance: «Tu pourrais dire la vérité maintenant ou bien?»

L'élu assure avoir toujours collaboré avec le procureur et livré sa version des faits. Il ne comprend pas pourquoi son épouse persiste, selon lui, à lui reprocher des comportements dont il conteste être responsable.

36 mois de prison requis contre Michaël Buffat

Dans son réquisitoire, le procureur général Eric Kaltenrieder a rappelé combien il était difficile pour les victimes de violences domestiques de dénoncer, notamment en raison de l'emprise qu'elles peuvent subir. Il estime que la future ex-épouse de Michaël Buffat, dont la santé a été profondément affectée, a déjà parcouru un long chemin et espère qu'elle pourra définitivement tourner la page une fois leur divorce prononcé.

Le Ministère public requiert une peine de 36 mois de prison, dont 12 mois ferme et 24 avec sursis pendant cinq ans, contre le conseiller national UDC, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration.

Concernant son épouse, le procureur demande son acquittement pour les lésions corporelles qui lui sont reprochées, estimant qu'elle a agi en état de légitime défense. Il requiert en revanche 30 jours-amende à 30 francs pour enregistrement non autorisé de conversations et contrainte. Ce dernier chef d'accusation concerne les 100'000 francs qu'elle a obtenus de son mari en le menaçant de révéler leur vie commune à la presse.