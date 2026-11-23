Au terme de la première journée de son procès, Michaël Buffat a défendu sa version d'un mariage qui semblait invivable. A-t-il acheté le silence de son ex-compagne? Reconnu des violences pour avoir la paix, ou été victime d'accusations constantes? Retour sur une première journée d'audience mouvementée.

Une histoire d'amour rendue impossible par l'incompatibilité de deux milieux sociaux? Ou une bataille judiciaire dans laquelle chacun tente de convaincre que l'autre est responsable de leur naufrage? Au terme de cette première journée de procès, la défense de Michaël Buffat se dessine plus nettement.

L'ex-épouse du conseiller national est décrite comme une femme aux goûts de luxe, qui l'aime pour l'argent, boit du champagne et fume sur sa terrasse en rentrant du travail, pendant que sa belle-mère s'occupe de ses enfants. Une sorte de croisement entre Cruella et Woody Allen, qui passe sa vie chez le psychologue, méprise les moins fortunés et à laquelle il serait surtout impossible de dire non.

Un portrait à charge, que la mère et la nouvelle compagne du conseiller national viennent, chacune à leur manière, appuyer à la barre lundi après-midi. Sur la consommation de champagne notamment, elles rapportent leurs propres observations, mais aussi ce que Michaël Buffat leur a raconté.

100'000 francs pour divorcer ou pour garder le silence?

L'un des principaux enjeux de l'après-midi tient en une somme: 100'000 francs. Versée par Michaël Buffat à son épouse en octobre 2023, elle fait aujourd'hui l'objet de deux interprétations radicalement différentes. Pour lui, c'est le résultat d'une contrainte, pour laquelle son ex-compagne est poursuivie. Pour elle, le montant d'un accord trouvé dans le cadre de leur divorce.

A l'époque, le conseiller national est en pleine campagne électorale. Un article de Heidi.news vient de paraître sur les accusations de violences conjugales le concernant. Son épouse l'aurait alors contraint à signer dans l'urgence une convention sur les effets du divorce et à lui verser la somme en cinq jours, sous peine de révéler à la presse les détails de leur vie commune.

Michaël Buffat a versé l'argent, il l'a même emprunté à «un copain» avant de le rembourser en libérant de l'argent de son compte de libre passage du deuxième pilier. Mais pourquoi avoir accepté, s'il conteste avoir commis les violences dénoncées par son épouse?

Un témoignage, et il était «mort»

«Elle dirait nos scènes à la maison, le fait qu’on s'engueulait, répond l'élu UDC. C’est clair que je ne voulais pas que ça sorte dans la presse. Une fois qu’elle faisait une conférence de presse pour dire qu’elle avait été à MalleyPrairie (ndlr: un centre d'accueil destiné aux victimes de violences dans le couple), j’étais mort.»

Pour le vice-président du groupe parlementaire UDC aux Chambres fédérales, ces 100'000 francs n'étaient clairement pas une pension, décidée dans le cadre du divorce. «Elle voulait du cash. Les mots étaient clairs. Si je changeais une seule phrase de la convention, ça partait dans les médias.»

Qui achète, qui est acheté

Le procureur général Eric Kaltenrieder cherche alors à comprendre pourquoi Michaël Buffat n'a pas contesté la convention pour vice du consentement, s'il estime l'avoir signée sous la menace. Et pourquoi avoir attendu juillet 2025 pour déposer plainte? Les explications de l'élu restent difficiles à démêler. Il évoque une procédure de divorce toujours en suspens et l'espoir de trouver un arrangement avec son ex-épouse.

Cette dernière ne nie d'ailleurs pas avoir exercé une pression sur lui en brandissant la perspective de révélations dans les médias. «La seule chose dont il avait peur, c’était que je dise qu’il était violent», affirme-t-elle. Elle conteste toutefois avoir obtenu l'argent par chantage. Selon elle, les 100'000 francs correspondaient à un accord trouvé après plusieurs semaines de discussions, dans une période d'apaisement.

Et lorsqu'il est question d'argent destiné à acheter le silence de l'autre, elle aussi a une histoire à raconter. Celle d'un versement de 5000 francs que Michaël Buffat lui avait fait pour l'aider à payer des factures. Loin d'y voir un geste de générosité, elle dit avoir eu le sentiment que son mari cherchait avant tout à s'assurer qu'elle ne parlerait pas des violences qu'elle affirme avoir subies.

Mieux vaut mentir que partir «en couille»

Tout au long du procès, une même explication revient en filigrane de messages dans lesquels Michaël Buffat reconnaissait des attitudes violentes, qu'il conteste aujourd'hui. Il aurait simplement écrit ce que son épouse voulait entendre. Au risque que la situation parte «en vrille», voire «en couille», il s'est posé en auteur de violences conjugales, prêt à se soigner.

Le président de la Cour peine à suivre. Pourquoi aller jusqu'à reconnaître des comportements que l'on conteste aujourd'hui? Pourquoi mentir sur ses rendez-vous chez le psychothérapeute? Et surtout, quelle genre de relation fonctionne ainsi?

Trois maîtresses pour le prix d'une

Michaël Buffat fournit alors un exemple assez déroutant. Son épouse était persuadée qu'il entretenait trois liaisons extraconjugales et exigeait de connaître l'identité de ses maîtresses. Le conseiller national explique alors avoir inventé deux noms sur trois, faute de pouvoir satisfaire le décompte de Madame.

Ce n'est pas le seul paradoxe de son récit. Michaël Buffat aurait admis des accusations infondées, mais reproche dans le même temps à son ex de l'avoir sans cesse accusé à tort. Me Jessica Preile, l'avocate de son ex-épouse, lui soumet notamment un message dans lequel celle-ci affirme qu'il lui a mis les mains autour du cou et que ses enfants ont peur de lui. Michaël Buffat dit d'abord ne pas s'en souvenir, avant de nier les faits.

Un problème avec son père

Pour expliquer ces accusations qu'il juge infondées, le conseiller national se risque alors à une analyse psychologique de son ex-épouse. «Je pense qu’elle a un problème dans sa tête qui vient de sa relation avec les hommes, notamment avec son père», avance-t-il. Il assure qu'elle était fâchée contre tous ses anciens compagnons.

Il rapporte ainsi que le père des enfants de son ex-compagne l'aurait décrite comme «complètement folle», s'étonnant qu'il ait pu rester si longtemps avec elle. Me Preile lui retourne alors la question. Pourquoi être resté auprès d'une femme qu'il décrit lui-même comme si difficile à vivre? «Je l’aimais», répond simplement Michaël Buffat.

«Vous croyez que je ne souffre pas?»

La fin de cette première journée prend un tour plus personnel. L'audience a notamment dû être interrompue pour laisser souffler l'ex-épouse de Michaël Buffat.

Puis c'est au tour du conseiller national de se laisser à l'émotion. Questionné par le procureur général sur ce que lui avait coûté cette histoire, outre son rôle politique, l'élu, qui n'a pas encore démissionné, a commencé par parler d'argent. Puis sa voix s'est brisée. «Vous croyez que je ne souffre pas de cette situation? Peut-être que je ne pleure pas devant vous, mais j’ai aussi beaucoup souffert après la séparation. J’ai toujours pensé que ça allait se remettre.»

L'audience reprendra mardi 24 novembre. L'ex-compagne de l'élue sera entendue.