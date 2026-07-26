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«On m'a soufflé un mot de passe et des confettis ont éclaté»: la 8 millionième festivalière raconte sa surprise

Solène Vigand, Lausannoise de 29 ans, a vécu un moment inoubliable vendredi en devenant la huit millionième visiteuse du Paléo Festival. Surprise, elle a reçu un abonnement pour la 50e édition en 2027.
Publié: il y a 24 minutes
Solène Vigand est devenue la huit millionième festivalière de Paléo vendredi.
Photo: Screenshot de l'Instagram de Paléo

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Solène Vigand, une Lausannoise de 29 ans installée à Paris, est devenue la huit millionième festivalière de Paléo vendredi.
  • Elle a été surprise par une célébration avec confettis et a reçu un abonnement pour la 50e édition du festival en 2027.
  • Passionnée du Paléo depuis son enfance, Solène y assiste presque chaque année, considérant cet événement comme une semaine de vacances inoubliable.
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Pour Solène Vigand, vendredi restera un souvenir gravé à jamais. Cette Lausannoise de 29 ans, installée depuis un an à Paris où elle suit une formation en comédie musicale au Cours Florent, est devenue la huit millionième festivalière à franchir les portiques de Paléo.

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«Je n'étais absolument pas au courant que ça allait être moi», raconte-t-elle en riant. Quelques instants avant de passer l'entrée, des collaborateurs du festival lui demandent simplement de prononcer un mot de passe au portillon. «J'étais un peu saoulée, confie Solène. Je ne savais pas pourquoi ils me demandaient ça, je me demandais dans quoi je m'étais embarquée.»

Fiesta et cadeau

Quelques secondes plus tard, des confettis éclatent, des applaudissements retentissent et les équipes du festival l'entourent. «Je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait.»

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La surprise est d'autant plus grande que le cadeau tombe à pic: un abonnement pour toute la 50e édition de Paléo, en 2027. «Je ne m'attendais pas du tout à gagner ça. Financièrement, c'est parfois un peu compliqué d'acheter l'abonnement. C'était incroyable.»

Une inconditionnelle de la Plaine de l'Asse

Une récompense qui a une saveur particulière pour cette fidèle du festival. «J'y venais déjà quand j'étais toute petite avec mes parents. J'ai peut-être manqué quelques éditions quand j'étais à l'étranger, mais depuis cinq ou six ans, je prends l'abonnement chaque année, même avant de connaître la programmation.» 

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Solène Vigand vit la semaine comme une vraie déconnexion. «J'adore l'ambiance, j'adore y passer toute la semaine avec mes amis. Je ne suis jamais déçue. Pour moi, c'est une semaine de vacances, même si elle se passe en Suisse.»

Lady Gaga spécialement pour Solène?

Parmi les premiers à venir la féliciter figure Daniel Rossellat en personne, qui lui remet son abonnement. «Il m'a demandé quel artiste j'aimerais voir l'année prochaine. J'ai complètement paniqué», sourit-elle. «J'ai pensé à toute ma playlist et j'ai fini par répondre Lady Gaga, en précisant que je savais bien que c'était hors budget.»

La réponse du patron de Paléo l'a fait rire. «Il m'a dit qu'il allait lancer un crowdfunding, mais que ça risquait d'être compliqué.» Avant de lui glisser une promesse: la 50e édition sera «une grande année» et une excellente occasion de profiter du festival pendant toute une semaine.

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