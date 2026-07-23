La créatrice de contenu Céline Perret y repense encore très souvent: en 2015, lors de son passage sur la Grande Scène de Paléo, le chanteur Robbie Williams a invité la jeune Vaudoise sur scène et l'a intégrée aux effets spéciaux coquins du morceau «Candy».

«Robbie Williams m'a repérée dans la foule et m'a invitée sur scène, sans lâcher ma main»

«Robbie Williams m'a repérée dans la foule et m'a invitée sur scène, sans lâcher ma main»

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction En 2015, lors de la 40e édition du Paléo Festival à Nyon, la Vaudoise Céline Perret a vécu un moment inoubliable: invitée sur scène par Robbie Williams devant 50'000 spectateurs, elle a partagé un moment unique avec le chanteur britannique, qui lui a même dédié des chansons.

Lors de la performance, Robbie Williams a simulé être dans un lit avec Céline pour interpréter «Candy», tout en la tenant par la main pour la mettre à l’aise. Il lui a également dédié «Angel» et multiplié les attentions, marquant durablement l'événement.

Après le concert, Céline a affirmé n'avoir pas revu le chanteur. Cependant, en 2023, lors du Zurich Openair, Robbie Williams l’a reconnue dans le public et lui a de nouveau dédié une chanson, mais sans l’inviter sur scène cette fois.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Chaque été, un territoire un peu particulier émerge au cœur de la Plaine de l’Asse. Pendant six jours, Paléo devient la troisième ville romande, avec ses 50’000 festivaliers quotidiens, ses rues de copeaux, ses bars éphémères et ses scènes électrisées. Cette communauté spontanée, où tout est pensé pour vibrer ensemble, mérite qu’on s’y attarde. Cette année, Blick est allé à la rencontre de ces «habitants», pour récolter leurs histoires, leurs rituels… et parfois, leurs souvenirs les plus inattendus.

«J'y repense encore régulièrement, car il s'agit d'un des souvenirs les plus dingues de ma vie, nous raconte la créatrice de contenu Céline Perret. C'est le genre de moment qui fait vibrer toutes les cellules du corps et dont on ne se remet jamais vraiment.» La Vaudoise se réfère évidemment au soir où, pour clôturer la 40e édition du Paléo festival, le chanteur britannique Robbie Williams l'a invitée sur scène et allègrement courtisée devant des dizaines de milliers de personnes.

«C'était en 2015, je venais de passer deux heures à attendre devant la Grande Scène, afin de m'assurer d'avoir une place tout devant, précise-t-elle. Après trente minutes de concert, il m'a repérée dans le public et a demandé mon prénom.» S'ensuit une scène comique, lors de laquelle le chanteur peine à comprendre ce nom typiquement francophone de la Romande. Penaud, il articule d'abord «Cynthia», puis «Cindy», avant de s'esclaffer lorsqu'un autre spectateur hurle une référence à Céline Dion. «Il s'est alors mis à improviser une chanson avec mon prénom, c'était fou, poursuit la fondatrice du média La Vie Bohème. C'était la première accroche, qui annonçait la suite.»

«Veux-tu m'accompagner au lit?»

Visiblement charmé par celle qu'il surnomme aussitôt «beautiful Céline», Robbie Williams ne tarde pas à l'inviter sur scène. «J'avais toujours rêvé de monter sur une estrade d'une telle amplitude, devant un tel public, commente la jeune femme. J'y pensais depuis l'époque de mes 5 ans, lorsque je regardais DanceMachine à la télévision. Mon coeur battait la chamade. Robbie m'a tendu la main, en encourageant le public à m'acclamer. C'était sympa de sa part, il voulait que tout se passe bien pour moi.»

Sous les projecteurs aveuglants, et les caméras de tous ses amis éberlués, Céline ne parvient pas à comprendre tout ce que lui dit le chanteur: «Mon anglais était moyen et j'étais un peu submergée par toute cette émotion, se souvient-elle. Lorsqu'il m'a demandé si je voulais 'aller au lit avec lui', je n'ai pas très bien compris et j'ai tout de suite accepté. Peut-être que je suis passée pour une fille facile, je ne sais pas!»

Or, le «lit» que mentionnait Robbie Williams n'était autre qu'un effet de scène minutieusement orchestré, destiné à accompagner la chanson «Candy». Debout entre deux écrans, le duo donnait l'impression d'être couché dans un lit à la verticale, tandis que l'écran projetait un duvet sur leurs silhouettes. L'écran-arrière, lui, faisait figure de matelas.

«Il m'a tenu la main tout le long»

Alors qu'elle «n'arrivait plus à suivre», éberluée par ce qui lui arrivait, Céline garde une impression très bienveillante de l'artiste: «Le public était en feu, c'était impressionnant, mais Robbie me tenait par la main tout le long. Il voulait que je passe un bon moment dans son univers et a même joué le jeu quand j'ai sorti mon téléphone pour nous filmer en mode 'selfie'. A la fin de la chanson, il m'a raccompagnée, m'a embrassée sur les deux joues et m'a serrée dans ses bras, en me promettant que j'avais assuré.»

Céline retrouve sa place dans la foule, presque incapable de croire à ce qu'elle venait de vivre. Mais Robbie Williams n'en avait pas encore terminé avec elle: «Il m'a encore dédié la chanson 'Angel' et m'a fait des compliments à plusieurs autres reprises, durant le concert.»

A la suite de cette aventure, Céline raconte que «tout le Paléo» la reconnaissait, la hélait et lui demandait comment elle avait vécu cette expérience. «On m'en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs, note-t-elle. Les gens ont vraiment gardé ce moment en tête. Même deux ans plus tard, alors que je faisais mes courses en France, une personne m'a interpellée pour me demander si j'étais bien la fille que Robbie Williams avait invitée sur scène.»

«Il ne s'est rien passé après le concert»

A noter que le chanteur de 52 ans (il en avait 41 au moment des faits) est connu pour choisir des spectatrices parmi la foule, pour leur dédier ses morceaux les plus romantiques. En 2003, il avait notamment plaqué contre lui une fan nommée Carly Quinlan, avant de l'embrasser sur la bouche, en fredonnant son tube «She's the one». S'il n'a osé de telles démonstrations avec Céline, Robbie Williams ne s'est pas montré avare de charme pour autant, affirmant qu'il «l'emmènerait où elle le souhaitait» et qu'il «la reverrait après le show».

Après le concert, plusieurs personnes ont d'ailleurs interrogé la jeune femme sur la suite des événements: «Je ne l'ai pas revu, insiste la Vaudoise. J’aurais adoré le rencontrer après le show pour une photo et une dédicace bien sûr, mais cet instant sur scène était un tel cadeau que je me sentais comblée ainsi!»

Céline a toutefois recroisé le chanteur en 2023, lors de son passage à Zurich Openair. Et Robbie Williams n'a pas manqué de la repérer à nouveau: «J'étais au premier rang et il m'a désignée une seconde fois, s'étonne-t-elle. Je dois avoir un truc qui l'interpelle, car il m'a demandé si on s'était déjà rencontrés. Il m'a dédié une chanson, mais n'invite plus de fans sur scène, actuellement.»

C'est donc de la 40e édition de Paléo que Céline garde le souvenir le plus «grisant»... et cela même si elle est également montée sur scène avec Pharrell Williams et Yodelice!