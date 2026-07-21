En 2024, Christophe et Davinia ont vécu un instant des plus insolites, en plein coeur de Paléo. Alors qu'il se produisait sur la Grande Scène, le chanteur Mika a demandé s'il pouvait s'installer sur les épaules de Christophe. Qui a évidemment accepté.

«Mika cherchait un 'Big Boy' dans le public pour le porter… il a choisi mon mari!»

«Mika cherchait un 'Big Boy' dans le public pour le porter… il a choisi mon mari!»

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Paléo Festival, devenu la troisième ville romande avec 50’000 festivaliers par jour, est le théâtre d’histoires uniques. En 2024, Christophe, un spectateur, a porté le chanteur Mika sur ses épaules pendant plus de 5 minutes devant une foule en liesse

Davinia, épouse de Christophe, a immortalisé l'instant où Mika, en plein concert, s'est mêlé au public pour chercher un «Big Boy». Le couple partage désormais cette expérience comme un «running gag» lors des concerts

Paléo attire des personnalités et des moments surprenants. Christophe, habitué des interactions avec les artistes, se prépare à une nouvelle aventure ce vendredi lors du concert d’Orelsan à la Plaine de l’Asse

Ellen De Meester Journaliste Blick

Chaque été, un territoire un peu particulier émerge au cœur de la Plaine de l’Asse. Pendant six jours, Paléo devient la troisième ville romande, avec ses 50’000 festivaliers quotidiens, ses rues de copeaux, ses bars éphémères et ses scènes électrisées. Cette communauté spontanée, où tout est pensé pour vibrer ensemble, mérite qu’on s’y attarde. Cette année, Blick est allé à la rencontre de ces «habitants», pour récolter leurs histoires, leurs rituels… et parfois, leurs souvenirs les plus inattendus.

Apercevoir son artiste préféré en «live», parfois à portée de selfie-stick, s'apparente déjà à une expérience plutôt extraordinaire. Par contre, même lorsqu'on parvient à attraper au vol un pick de guitare, une baguette de batterie ou des gouttelettes de sueur, il subsiste toujours une sorte de frontière invisible entre la scène et le public. Christophe et Davinia l'ont franchie, à leur grand étonnement, lors de l'édition 2024 de Paléo.

Alors qu'ils admiraient le concert du chanteur Mika, devant la Grande Scène, le couple a vu l'artiste quitter l'estrade pour se mélanger à une foule en liesse. «Mika a annoncé qu'il cherchait un 'Big Boy' (en référence à sa chanson 'Big Girls', ndlr) parmi le public, raconte la Romande de 38 ans. Je me souviens que son regard s'est subitement porté sur mon mari, bien que nous nous trouvions au milieu, même un peu en retrait. Il l'a repéré et s'est frayé un chemin jusqu'à lui.»

«Il est resté plus de 5 minutes sur ses épaules!»

Christophe, face à un Mika en plein concert, s'entend demander à l'oreille s'il serait d'accord de le porter. Surpris mais amusé, le Romand d'1m86 accepte et, à l'aide de deux autres festivaliers, hisse le chanteur sur ses épaules. «Heureusement, mon mari est assez musclé et solide, car Mika est resté plus de cinq minutes sur lui, à chanter et à parler au public, souligne Davinia. Christophe a même réussi à sauter sur place, au rythme de la musique, toujours avec Mika sur les épaules! Mais il m'a raconté ensuite que ce n'était pas trop difficile, car l'artiste est très léger.»

Les yeux écarquillés, peinant à croire la scène qui se déroulait sous ses yeux, la jeune femme s'est évidemment empressée d'immortaliser cet instant insolite, à moitié bousculée par une foule euphorique. «J'ai halluciné, s'exclame-t-elle. Il y avait des milliers de personnes autour de nous! C'était vraiment dingue que ça tombe sur Christophe.»

«C'est devenu un 'running gag'»

Lorsqu'elle poste les photos sur ses réseaux sociaux, Davinia reçoit une salve de réactions. «C'est vrai que c'était super improbable, sourit-elle. Et c'est devenu un 'running gag' entre nous, maintenant! Dès que nous allons voir un concert, je demande à Christophe s'il pense que l'artiste voudra monter sur ses épaules. Lorsqu'il s'agit d'une personne plus massive, je le vois blêmir.»

Car l'idée n'est pas si impossible que cela! Ce n'était pas la première fois que Christophe se voyait approché par un artiste: «Récemment, nous avons assisté, à Monthey, au concert confidentiel d’un groupe japonais spécialisé dans la musique d’anime, poursuit Davinia. L'un des chanteurs s'est jeté dans le public et mon mari s'est immédiatement précipité, avec d'autres spectateurs, pour le porter. Tout le monde l’a un peu porté. Et quand nous sommes allés voir le spectacle de l'humoriste Bérangère Krief, mon mari est allé direct, il a re-porté un chanteur. Bérengère Krief, elle l'a carrément fait monter sur scène!»

Ce vendredi, le couple sera de retour à la Plaine de l'Asse pour le concert d'Orelsan. Et vu son historique, il y a fort à parier que le rappeur leur prête son micro. Il faudra y être pour le savoir.